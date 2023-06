Nachrichten zum Thema Seefahrt am Sonntag

Vom 10.6.: Infolge von Medienberichten stellte Italiens Verteidigungsminister den Vorfall am Sonntag anders dar als zuvor. Die Meldung wurde entsprechend Marine-Einsatz auf Schriff vor Neapel wegen blinder Passagiere

NEAPEL: Italienische Spezialeinheiten haben sich aus der Luft auf ein Frachtschiff abgeseilt, nachdem dieses einen Notruf wegen blinder Passagiere an Bord abgesetzt hatte. Unter dem Schutz der Streitkräfte der Marine lenkte die Crew das Schiff «Galata Seaways» dann am späten Freitagabend nach Neapel, wo die Polizei in der Nacht 15 Migranten an Bord entdeckte, die sich zuvor versteckt hatten.

Das geht aus einem Bericht hervor, den Verteidigungsminister Guido Crosetto am Sonntag bei Twitter veröffentlichte. Anders als zunächst angenommen und von Crosetto behauptet, wurde das unter türkischer Flagge fahrende Schiff von den Migranten aber nicht gekapert.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge schlug der Kapitän Alarm, weil seiner Ansicht nach von den Menschen Gefahr ausging. Drei von ihnen wurden später angezeigt, weil sie Messer oder Teppichschneider bei sich gehabt haben sollen. Keiner von ihnen kam in Haft; die Männer wurden in ein Aufnahmelager für Flüchtlinge gebracht. Zwei Frauen - eine davon schwanger - wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Am Wochenende war zunächst spekuliert und berichtet worden, dass die aus Afghanistan, Syrien und dem Irak stammenden Migranten die Crew bedroht und den Kurs des Schiffes verändert haben sollten. Crosetto selbst hatte getwittert, dass «die Entführer» gefasst worden seien.

Am Samstagabend verließ die «Galata Seaways» dann die süditalienische Stadt wieder in Richtung Sète in Südfrankreich.