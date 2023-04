Nachrichten zum Thema Seefahrt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 23.04.23 | Überblick

Fischerboot mit mehreren Leichen vor Bangladesch entdeckt

COX'S BAZAR: Vor der Küste von Bangladesch ist örtlichen Medienberichten zufolge ein Fischerboot mit mehreren Toten entdeckt worden.

Mindestens zehn teilweise verweste Leichen seien auf dem Trawler vor der südöstlichen Küstenstadt Cox's Bazar am Sonntag gefunden worden, meldeten mehrere Medien unter Berufung auf Behörden. In einigen Berichten war von elf Leichen die Rede. Die Toten seien noch nicht identifiziert worden. Vonseiten der Behörden habe es zunächst keine Angaben dazu gegeben, was auf dem Boot passiert sein könnte.