Nachrichten zum Thema Seefahrt am Sonntag

Zahl der Toten nach Passagierboot-Unglück in Vietnam steigt auf 15

HANOI: Nach dem Kentern eines Passagierboots in Zentralvietnam ist die Zahl der Todesopfer am Sonntag auf 15 gestiegen. Zwei weitere Leichen seien gefunden worden, teilte die zuständige Behörde mit. Die Sucharbeiten sollten am Montag fortgesetzt werden, um zwei vermisste Dreijährige zu finden.

Das Schiff mit 39 Menschen an Bord war am Samstagnachmittag rund drei Kilometer vor einem Strand in der Provinz Quang Nam gekentert. 35 Personen waren zunächst geborgen worden, 13 von ihnen wurden jedoch für tot erklärt. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Boot zum Zeitpunkt des Unfalls nicht überladen war. Die genaue Unglücksursache blieb zunächst unklar.