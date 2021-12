Nachrichten zum Thema Seefahrt am Sonntag

Mindestens vier Tote bei Schiffsunglück in China

PEKING: Beim Untergang eines Frachtschiffs vor der chinesischen Ostküste sind mindestens vier Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen.

Wie die Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, habe sich das Unglück am Sonntagmorgen nahe der Küstenstadt Yantai in der Provinz Shandong ereignet. Insgesamt 14 Menschen sollen sich an Bord des Schiffs befunden haben. Drei Besatzungsmitglieder konnten bereits gerettet werden, von sieben weiteren Insassen fehlt nach wie vor jede Spur. Für die Suche wurden sowohl ein Rettungshubschrauber als auch ein Rettungsschiff entsandt.