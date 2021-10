Nachrichten zum Thema Seefahrt am Sonntag

Nach Hilfe in Haiti: Jacht in der Karibik verschollen

PLAYA DEL CARMEN: Eine Segeljacht mit vier Menschen an Bord ist in der Karibik unter bisher ungeklärten Umständen verschwunden. Die unter der Flagge von Panama fahrende «M.O.I. Guadalupe» hätte 130 Seemeilen vor der zu Mexiko gehörenden Insel Cozumel am 28. September aufgehört, Signale zu senden, hieß es in einer Mitteilung des argentinischen Außenministeriums vom Samstagabend (Ortszeit).

Die vermissten beiden Argentinier, ein Kubaner und ein Mexikaner, hatten laut der Mitteilung im Karibikstaat Haiti geholfen, wo bei einem starken Erdbeben rund 2200 Menschen ums Leben gekommen waren. Die Jacht hätte demnach eigentlich am 29. September im Hafen von Cozumel ankommen sollen. Nun laufe eine intensive Suche mit zwei Schiffen und einem Flugzeug der Marine sowie einem Privatflugzeug.