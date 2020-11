Nachrichten zum Thema Seefahrt am Sonntag

Dänische Reederei: Tanker vor Küste Westafrikas angegriffen

PORTO-NOVO: Ein Tanker der dänischen Reederei Torm ist vor der Küste des westafrikanischen Landes Benin von mutmaßlichen Piraten angegriffen worden. Die 20-köpfige Besatzung der «Torm Alexandra» habe sich bei dem Vorfall am Samstag im Golf von Guinea auf dem Schiff rechtzeitig in einen Schutzraum in Sicherheit bringen können, sagte Unternehmenssprecher Joakim Norholm Vasehus der Deutschen Presse-Agentur. Da italienische Marinesoldaten, die dem Tanker zu Hilfe kamen, keine Angreifer mehr an Bord entdeckten, setzte die Crew ihre Fahrt fort, wie Vasehus am Sonntag mitteilte.

Der Tanker hatte am Freitag Togos Hauptstadt Lomé auf dem Weg nach Libreville in Gabun verlassen. Die Besatzungsmitglieder - 19 Philippiner und ein Montenegriner - hatten rechtzeitig bemerkt, wie sich die mutmaßlichen Piraten dem 183 Meter langen Schiff näherten, und sich in den Schutzraum zurückgezogen.

Piratenüberfälle kommen an der Küste Westafrikas sehr häufig vor, gerade am Golf von Guinea, der sich von Liberia bis hinunter nach Gabun erstreckt.