Nachrichten zum Thema Seefahrt am Samstag

UN-Organisation fordert Seekorridor im Kriegsgebiet

LONDON/HAMBURG: Die Weltschifffahrtsorganisation IMO hat einen Seekorridor gefordert, damit Handelsschiffe und ihre Besatzungen das ukrainische Kriegsgebiet verlassen können. In einer am Freitag veröffentlichten Entschließung heißt es, der IMO-Rat sei übereingekommen, «als vorläufige und dringende Maßnahme die Einrichtung eines sicheren blauen Seekorridors zu fördern, der die sichere Evakuierung von Seeleuten und Schiffen aus den gefährdeten und betroffenen Gebieten im Schwarzen Meer und im Asowschen Meer an einen sicheren Ort ermöglicht». Das Leben von Seeleuten müsse geschützt und der kommerzielle Schiffsverkehr ermöglicht werden.

IMO-Generalsekretär Kitack Lim habe sich bereits verpflichtet, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um den Korridor in Zusammenarbeit mit den betroffenen Parteien zu verwirklichen. Vorrangig solle Schiffen gestattet werden, die Häfen der Ukraine zum frühestmöglichen Zeitpunkt ohne Androhung von Angriffen zu verlassen, heißt es in dem Beschluss. Zudem sei «jede Form der Schikanierung von Seeleuten aufgrund ihrer Nationalität» zu verurteilen. «Seeleuten, die von dem Konflikt betroffen sind, sollte freier Zugang zur Kommunikation mit ihren Familien gewährt werden.»

Die IMO mit Sitz in London ist eine Sonderorganisation der UN. Im Rat der IMO sind 40 der 174 IMO-Mitgliedsländer vertreten, darunter auch Russland und China sowie Deutschland und andere bedeutende Schifffahrtsnationen. Für Seeleute hält auch das Seearbeitsübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation das Recht fest, an Land zu gehen und Zugang zu frischer Nahrung, Wasser und vor allem zu dringender medizinischer Versorgung zu erhalten. Der Verband Deutscher Reeder hatte unlängst darauf hingewiesen, dass sich im Schwarzen Meer und im angrenzenden Asowschen Meer noch etliche Schiffe der Welthandelsflotte befänden, darunter auch mehrere deutsche.