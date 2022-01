Nachrichten zum Thema Seefahrt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 08.01.22 | Überblick

Hochwasser blockiert Überführung von Luxusjacht in den Niederlanden

DEN BOSCH: Das Hochwasser der Maas hat in den Niederlanden die Überführung einer 80 Meter langen Luxusjacht ausgebremst. Die rund 100 Millionen Euro teure «Galactica» konnte am Samstag deswegen die Eisenbahnbrücke in Den Bosch nicht passieren, berichtete der öffentliche Rundfunk NOS. Im letzten Moment sei das Problem erkannt worden und es sei gelungen, das Schiff zu wenden, ohne dass es zu einer Kollision kam. Der Wasserstand sei 10 bis 20 Zentimeter zu hoch gewesen, sagte ein Verantwortlicher der Transportfirma dem Sender. Nun heiße es abwarten. Wenn der Wasserstand sinke, könne die Fahrt womöglich schon in einigen Stunden weitergehen.

Für die Überführung von der Werft in Oss zum Küstenort Harlingen am Wattenmeer hatte die «Galactica» bereits in Maßarbeit einige andere Brücken passieren müssen. Das Schiff verfügt über ein Kino, ein Schwimmbad und einen Hubschrauberlandeplatz. Ab April will der unbekannte Käufer damit die Weltmeere erkunden.