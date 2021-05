Nachrichten zum Thema Seefahrt am Montag

Drei Menschen tot nach Unglück mit mutmaßlichem Schmugglerboot in USA

SAN DIEGO: Bei einem Bootsunglück im Süden des US-Bundesstaats Kalifornien sind drei Menschen gestorben.

Die Feuerwehr von San Diego teilte am Sonntag mit, am Vormittag sei ein Boot mit etwa 30 Personen an Bord nahe der Küste zerbrochen und komplett zerstört worden. Drei Menschen an Bord hätten das Unglück nicht überlebt. 27 Menschen seien in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht worden. Details zu den Toten und Verletzten nannte die Feuerwehr zunächst nicht. Ein Beamter der US-Grenzschutzbehörde CBP sagte, es deute alles darauf hin, dass es sich um ein Schmugglerboot gehandelt habe, dass Migranten auf illegalem Weg in die USA habe bringen wollen. San Diego liegt im Süden Kaliforniens an der Grenze zu Mexiko.