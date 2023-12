Nachrichten zum Thema Seefahrt am Montag

Hapag-Lloyd leitet Routen um - Kap der Guten Hoffnung statt Suezkanal

HAMBURG: Nach Angriffen von jemenitischen Huthi-Rebellen auf Schiffe im Roten Meer will die Hamburger Containerreederei Hapag-Lloyd bis auf weiteres die Passage durch den Suezkanal meiden. Hapag-Lloyd beschloss am Montag, «mehrere Schiffe über das Kap der Guten Hoffnung» umzuleiten, wie ein Sprecher nach Beratungen eines Krisenstabes mitteilte. «Dies wird so lange geschehen, bis die Passage durch den Suezkanal und das Rote Meer für Schiffe und ihre Besatzungen wieder sicher ist.»

Wie die weltweit fünftgrößte Linienreederei Hapag-Lloyd wählen auch andere Branchengrößen aus Sorge um die Sicherheit ihrer Schiffe im Asien-Europa-Verkehr den längeren Weg um die Südspitze des afrikanischen Kontinents. Beispielsweise teilte die weltgrößte Reederei MSC ihren Kunden am Montag mit, dass MSC-Schiffe den Suezkanal in Richtung Osten und Westen nicht befahren werden, bis die Passage durch das Rote Meer sicher ist. «Bereits jetzt werden einige Dienste umgeleitet und fahren stattdessen über das Kap der Guten Hoffnung.»

Norwegisches Schiff im Roten Meer angegriffen - niemand verletzt

BERGEN: Jemenitische Huthi-Rebellen haben im Roten Meer wieder ein Handelsschiff angegriffen. Das bestätigte der norwegische Eigentümer des Schiffes, Inventor Chemical Tankers, am Montag dem Wirtschaftsmagazin E24. Der Tanker «Swan Atlantic» sei «von einem Objekt» getroffen worden, sagte Geschäftsführer Øystein Elgan dem Magazin. Demnach wurde kein Besatzungsmitglied verletzt, der Tanker ist einsatzbereit. Ein Schiff der US-Marine habe den Tanker erreicht, erklärte Elgan laut E24.

Die Huthis beanspruchten den Angriff auf die «Swan Atlantic» für sich und erklärten, sie hätten auch das Containerschiff «MSC Clara» attackiert. Sie hätten beide Schiffe mit Wasserflugzeugen angegriffen, teilte Militärsprecher Jahja Sari mit. Die Besatzungen hätten auf Warnungen nicht reagiert. Die Rebellen würden weiter alle Schiffe an der Fahrt zu israelischen Häfen hindern, solange diese keine Hilfsgüter für die Menschen im Gazastreifen lieferten.

Zuletzt wurden mehrere Handelsschiffe im Roten Meer von schiitischen Huthi-Rebellen im Jemen attackiert. Die Rebellen werden vom Iran unterstützt.

Mehrere Reedereien, darunter Hapag-Lloyd und Maersk, haben entschieden, vorerst keine weiteren Schiffe durch den Suezkanal fahren zu lassen. Der Kanal verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer und bietet die kürzeste Verbindung auf dem Seeweg von Asien nach Europa. Etwa zehn Prozent des Welthandels laufen über das Rote Meer.