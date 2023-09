Nachrichten zum Thema Seefahrt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 11.09.23 | Aktualisiert um: 18:05 | Überblick

Toter bei Fährunglück - Griechischer Minister tritt zurück

PIRÄUS: Nach dem tragischen Tod eines Mannes, der vergangene Woche im griechischen Hafen Piräus von Besatzungsmitgliedern einer Fähre ins Meer gestoßen worden und ertrunken ist, ist Schifffahrtsminister Miltiadis Varvitsiotis am Montag zurückgetreten. Er wolle im Rahmen seiner Verantwortung Gerechtigkeit walten lassen, teilte der Minister auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) mit.

Der Vorfall hatte das ganze Land schockiert: Am vergangenen Mittwoch war ein Mann in letzter Sekunde auf die Laderampe einer Fähre im Hafen von Piräus gesprungen, die gerade im Ablegen begriffen war. Der Passagier hatte sich verspätet, verfügte aber über ein Ticket. Überwachungskameras zeichneten auf, wie zwei Besatzungsmitglieder versuchten, den 36-Jährigen von der Rampe zurück auf den Kai zu drängen, weil die Fähre mit Ziel Kreta bereits die Leinen losgemacht hatte. In dem Gerangel stürzte der Mann schließlich zwischen dem Heck der Fähre und der Hafenmauer ins Meer und ertrank in den starken Strudeln des Schiffsmotors.

Für besondere Irritation sorgte, dass der Kapitän der Fähre dennoch ablegte und erst auf Veranlassung der Hafenpolizei hin in den Hafen zurückkehrte. «Schiff der Schande» heißt die Fähre seither in griechischen Medien. Fachleute wiesen darauf hin, dass die Pflicht zur Rettung von Menschen über Bord gelte und die Fähre ohnehin gar nicht erst hätte ablegen dürfen, solange die Rampe nicht geschlossen gewesen sei.

Die Küstenwache nahm den Kapitän und drei Besatzungsmitglieder noch am Abend des Vorfalls fest. Zwei Besatzungsmitglieder wurden mittlerweile vorerst wieder freigelassen. Der Kapitän der Fähre «Blue Horizon» der Reederei Attica Group und der Seemann, der den Passagier ins Wasser gestoßen haben soll, blieben jedoch in Haft. Sie müssen sich unter anderem wegen fahrlässiger Tötung und unterlassener Hilfeleistung verantworten.

Dutzende Tote und Vermisste nach Fährunglück in Nigeria

ABUJA: Bei einem Fährunglück im westafrikanischen Nigeria sind mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere wurden am Montag zunächst vermisst, wie Behörden mitteilten. Demnach geschah das Unglück am Sonntag an einem Staudamm in der Nähe von Mokwa im Bundesstaat Niger.

Rettungskräfte konnten bisher 30 Menschen retten, Taucher suchen noch nach Vermissten. An Bord der Fähre waren den Angaben zufolge mehr als 100 Passagiere, darunter Frauen und Kinder. Viele Passagiere waren Landwirte auf dem Weg zu ihren Feldern.

Es ist das dritte Bootsunglück binnen einer Woche in Nigeria. Am Samstag starben mindestens zehn Menschen auf dem Njuwa-See im Bundesstaat Adamawa im Nordosten des Landes, drei weitere wurden vermisst. Vor einer Woche kenterte ein Boot mit 18 Passagieren in dem Bezirk Fufore. Mindestens eine Person starb, eine weitere wurde vermisst.

Bootsunfälle mit hohen Opferzahlen geschehen in Nigeria häufig. Sie lassen sich hauptsächlich auf Überbelegung sowie mangelhafte Zustände auf den Booten und schlechte Sicherheitsvorkehrungen zurückführen.

Marine-Großmanöver «Northern Coasts» in der Ostsee angelaufen

RIGA/ROSTOCK: Vor der Küste Lettlands und Estlands hat am Montag ein rund zweiwöchiges Marine-Manöver unter deutscher Leitung begonnen. Die Übung sei planmäßig angelaufen, sagte eine Marinesprecherin in Rostock.

An der seit 2007 stattfindenden Übung «Northern Coasts» nehmen in diesem Jahr mehr als 3000 Soldatinnen und Soldaten aus 14 Ländern teil, darunter neben Ostsee-Anrainern auch Italien, Frankreich, Kanada und die USA. Zum Manöververband gehören rund 30 Schiffe und Boote - darunter ein U-Boot -, rund 20 Luftfahrzeuge sowie diverse Landeinheiten.

Die von einem rund 1000 Kilometer entfernten Stab im ostdeutschen Rostock geleitete Übung soll das gemeinsame Verständnis der Verbündeten für die Ostsee verbessern. Erstmals wird laut Marine bei «Northern Coasts» ein Szenario der Bündnisverteidigung zugrunde gelegt.

Am Montag nahmen die Einheiten, die sich zuvor im Hafen von Riga und vor der Küste gesammelt hatten, für die ersten Übungen Kurs auf die offene See. Dabei geht es laut Marine um Minenräumen, Seeziel-Schießen, U-Bootjagd, elektronischen Kampf, Zusammenarbeit mit Aufklärern, Landungsoperationen, Schutz von Häfen und einiges mehr.