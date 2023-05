Nachrichten zum Thema Seefahrt am Montag

Totes Kind und vier Vermisste bei Bootsunglück auf rumänischem Fluss

ARAD: Bei einem Bootsunglück im Westen Rumäniens ist am Sonntagabend ein dreijähriges Kind ums Leben gekommen. Zwei Männer und zwei weitere Kinder wurden am Montag noch vermisst, wie die Nachrichtenagentur Mediafax unter Berufung auf die Polizei in Arad berichtete. Die Holzbarke hätte den Fluss Marosch (Mures) zwischen Periam und Semlac überqueren sollen. Sie kenterte und sank unter ungeklärten Umständen wenige Meter vom Ufer entfernt.

Die Suche nach den Vermissten ging am Montag weiter. Elf Personen hatten das Boot bestiegen, sechs von ihnen sowie der Steuermann konnten sich retten. Letzteren nahm die Polizei vorläufig fest. Wie sich herausstellte, hatte der 33-Jährige keinen Bootsführerschein. Außerdem soll er unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Das Boot wiederum war nicht behördlich registriert.

Der Marosch durchquert das rumänische Siebenbürgen von Ost nach West. Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschten starke Strömungen, berichteten lokale Medien.