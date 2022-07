Nachrichten zum Thema Seefahrt am Montag

Nach Schiffsunglück vor China: Weiterer Seemann gerettet

PEKING: Nach einem Schiffsunglück vor der Südküste Chinas ist ein weiterer Seemann gerettet worden.

Wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete, wurde das Besatzungsmitglied am frühen Montagmorgen gefunden. Das chinesische Kranschiff war am Samstagmorgen vor der südchinesischen Küste mit 30 Besatzungsmitgliedern in Seenot geraten und zerbrochen, während in der Region der Taifun «Chaba» wütete. 26 Seeleute wurden weiterhin vermisst. Die Chancen, dass sie das Unglück überlebt haben könnten, seien «sehr gering», hatte die Hongkonger Zeitung «South China Morning Post» bereits am Sonntag ein Mitglied der Flugrettung zitiert.