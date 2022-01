Nachrichten zum Thema Seefahrt am Montag

Kreuzfahrtverband nach Corona-Fällen: Sicheres Reisen weiter möglich

HAMBURG: Noch sitzt die Erinnerung der Kreuzfahrtbranche an die ersten Monate der Corona-Pandemie tief, als Schiffe tagelang wegen Infektionsfällen an Bord nicht anlegen konnten. Doch die Branche habe ihre Hausaufgaben erledigt, ist der Verband sicher.

Trotz der aktuellen Corona-Fälle auf der «Aida Nova» von Aida Cruises und «Mein Schiff 6» der Reederei Tui Cruises betrachtet der internationale Branchenverband Clia Kreuzfahrten weiter als sichere Reisen. «Grund dafür sind die hohen Eingangsbarrieren», sagte der deutsche Clia-Geschäftsführer Helge Grammerstorf am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Auf den Schiffen gelte die 2G-plus- oder sogar 1G-plus-Regel. Dies bedeute, dass bei 2G plus eine Booster-Impfung Voraussetzung ist, das Schiff zu betreten, bei 1G plus, also ausschließlich geimpften Personen, reiche selbst der Genesenen-Status nicht aus. «Die Reedereien reagieren schnell und sehr konsequent.»

Zusätzlich müssten sich Passagiere unmittelbar vor Reisebeginn einem PCR-Test unterwerfen, auch während der Fahrt werde getestet. Würden Passagiere während der Reise positiv getestet, sei die Zeit nach der Ansteckung zu kurz für die Tests gewesen, um einen Corona-Fall noch vor der Reise zu entdecken. «Bei so engmaschigen Kontrollen fallen auch Menschen auf, die wahrscheinlich sonst gar nicht entdeckt worden wären», sagte Grammerstorf.

Weltweit gebe es rund 360 Kreuzfahrtschiffe, Grammerstorf ging davon aus, dass derzeit rund 70 Prozent unterwegs sind. «Bis zum Sommer werden es rund 90 Prozent sein.» Seiner Meinung nach müssten die wenigen aktuellen Corona-Fälle in Relation zu den vielen Tausend Kreuzfahrtpassagieren gesetzt werden, die gerade unterwegs sind. Zumal es sich bei den aktuellen Fällen nach seiner Kenntnis ausschließlich um asymptomatische oder sehr milde Verläufe handele.

Die zwei Kreuzfahrtschiffe «Aida Nova» und «Mein Schiff 6» hatten kurz nach dem Jahreswechsel ihre Fahrten wegen Corona-Infektionen abgebrochen: Die «Aida Nova» brach die Reise in Lissabon ab, «Mein Schiff 6» in Dubai. «Hintergrund sind vereinzelte Fälle von Covid-19 an Bord, die im Laufe der Reise festgestellt wurden. Als reine Vorsichtsmaßnahme und zum Schutz von Gästen und Besatzung hat sich Tui Cruises jetzt zu dieser kurzen Pause entschlossen», hieß es von Tui Cruises.

Huthi-Rebellen entführen Frachtschiff vor Küste des Jemens

SANAA: Die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen haben vor der Küste des Jemens ein Frachtschiff in ihre Gewalt genommen. Die unter Flagge der Vereinigten Arabischen Emirate fahrende «Rawabi» war auf dem Weg von der Insel Sokotra zur saudischen Küstenstadt Dschisan.

Die «terroristische Huthi-Miliz trägt die volle Verantwortung für den kriminellen Akt der Piraterie», sagte Turki al-Maliki, Sprecher der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition im Jemen, laut einem Bericht der emiratischen Staatsagentur WAM. Die Rebellen hätten das Schiff in der Nacht zum Montag in ihre Gewalt gebracht.

Laut dem Huthi-Sprecher Mohammed Abdel Salam, der von einer «erfolgreichen und beispiellosen» Entführung sprach, handelt es sich um ein militärisches Frachtschiff. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition teilte dagegen mit, das Schiff habe medizinische Güter geladen und sei auf dem Rückweg von einem Einsatz zum Bau eines Feldkrankenhauses auf Sokotra gewesen. Es habe unter anderem Krankenwagen, medizinische Ausrüstung, Zelte sowie eine Feldküche und technische Ausrüstung an Bord.

Saudi-Arabien und die Emirate kämpfen mit Verbündeten im Jemen seit 2015 gegen die schiitischen Rebellen, die weite Teile des Nordens beherrschen. Der Konflikt spielt vor allem an Land. Das Bündnis fing im südlichen Roten Meer aber auch mehrfach mit Sprengstoff beladene Boote ab oder entschärfte Seeminen. Ende 2019 wurde dort auch ein unter saudischer Flagge fahrender Schlepper entführt.

«Die Huthi-Miliz muss das Schiff sofort freilassen, andernfalls werden Bündniskräfte alle notwendigen Maßnahmen treffen», sagte Al-Maliki. Darunter sei «wenn nötig auch der Einsatz von Gewalt». Huthi-Militärsprecher Jahja Sari erklärte, das Schiff habe die «Sicherheit und Stabilität des jemenitischen Volks» angegriffen. Die Huthis wollten am Montag weitere Details zur Entführung bekanntgeben.