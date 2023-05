Nachrichten zum Thema Seefahrt am Mittwoch

Irans IRGC-Marine hält wieder Öltanker fest

TEHERAN: Irans Revolutionsgarden (IRGC) haben erneut einen Öltanker in der Straße von Hormus festgesetzt. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim am Mittwoch. Bereits vor knapp einer Woche hatte Irans Marine einen Tanker im Golf von Oman festgesetzt und das Schiff in iranische Küstengewässer umgeleitet. Nach Angaben aus Teheran handelte es sich damals um Vergeltung, nachdem die USA einen Tanker mit iranischem Öl beschlagnahmt hatten.

Wie die in der Region stationierte US-Marine berichtete, fuhr der am Mittwoch festgesetzte Tanker unter der Flagge Panamas und war auf dem Weg von Dubai nach Fudschaira in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Mehrere Schnellboote der IRGC hätten den Tanker umzingelt und seinen Kurs in Richtung der iranischen Hafenstadt Bandar Abbas umgeleitet.

Bereits in der Vergangenheit gab es immer wieder Zwischenfälle mit Tankern im Golf von Oman oder im Persischen Golf. Diese lösten teils heftige politische Spannungen aus. Insbesondere die Straße von Hormus, eine etwa 55 Kilometer breite Meerenge zwischen dem Iran und Oman, gilt als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölexport.