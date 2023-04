Nachrichten zum Thema Seefahrt am Mittwoch

Handelsschiff sinkt vor türkischer Küste - neun Menschen vermisst

ISTANBUL: Vor der türkischen Mittelmeerküste ist ein Handelsschiff mit 14 Besatzungsmitgliedern gesunken. Nach neun Menschen werde weiter gesucht, teilte die türkische Küstenwache am Mittwoch mit. Zwei Besatzungsmitglieder seien von einem Helikopter, drei weitere von anderen Schiffen gerettet worden.

Der Frachter Joe 2 unter der Flagge Guinea-Bissaus war vom türkischen Iskenderun auf dem Weg in die Ukraine. In der Nacht sei die Küstenwache informiert worden, dass das Schiff vor der Küste Antalyas sinke und habe einen allgemeinen Notruf an alle Schiffe in der Gegend abgesetzt. Warum das Schiff zu sinken begann, wurde zunächst nicht mitgeteilt.