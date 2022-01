Nachrichten zum Thema Seefahrt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 26.01.22 | Überblick

US-Küstenwache sucht 39 Vermisste - Verdacht auf Menschenschmuggel

WASHINGTON: Nach dem Kentern eines Bootes rund 70 Kilometer östlich der Küste Floridas sucht die US-Küstenwache nach 39 Menschen, die an Bord gewesen sein sollen.

Die Küstenwache teilte mit, sie sei am Dienstag nach der Bergung eines Schiffbrüchigen durch eine weitere Person alarmiert worden. Der Gerettete habe sich an das gekenterte Boot geklammert. Er habe berichtet, dass er gemeinsam mit 39 weiteren Menschen bereits am Samstagabend von den Bahamas aus in See gestochen sei. In einem Unwetter sei ihr Boot gekentert. Die Küstenwache teilte weiter mit, an der Suche seien mehrere Schiffe und Flugzeuge beteiligt. Man vermute, dass es sich bei dem versuchten Übersetzen um Menschenschmuggel gehandelt habe.