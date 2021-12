Nachrichten zum Thema Seefahrt am Mittwoch

Zahlreiche Tote und Vermisste nach Bootsunglück in Nigeria

LAGOS: Bei einem Bootsunglück im westafrikanischen Nigeria sind nach Behördenangaben mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Regionalregierung des nördlichen Kano-Bundesstaates vom Mittwoch wurden lediglich 15 von 50 Passagieren an Bord des Bootes gerettet - der Rest wird noch vermisst. Der Kahn war am Vorabend gekentert. An Bord waren überwiegend junge Menschen auf dem Weg zu einem religiösen Festival. In Nigeria und anderen Ländern Afrikas kommt es immer wieder zu derartigen Unfällen, da Boote oft völlig überladen und in schlechtem Zustand sind. Auch in diesem Fall gibt es Hinweise auf eine Überladung mit Fracht und Passagieren.