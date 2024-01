Nachrichten zum Thema Seefahrt am Mittwoch

Huthis reklamieren für sich Großangriff auf Schiffe im Roten Meer

SANAA: Die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen haben einen Großangriff im Roten Meer für sich reklamiert. In einer Mitteilung der militanten Gruppe hieß es am Mittwoch, die Attacke sei eine Vergeltungsaktion für die Tötung mehrer Kämpfer durch das US-Militär Ende Dezember. Am Dienstagabend hatte das US-Regionalkommando bereits über den Angriff berichtet. 18 Drohnen und drei Raketen seien von Einheiten der USA und Großbritanniens abgefangen worden.

Seit Ausbruch des Gaza-Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas greifen die Huthi immer wieder Schiffe mit angeblich israelischer Verbindung im Roten Meer an. Große Reedereien meiden zunehmend die Route. Die Huthi greifen auch Israel immer wieder direkt mit Drohnen und Raketen an.

Etwa zehn Prozent des gesamten Welthandels laufen über das Rote Meer. Der Suezkanal verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer und bietet damit die kürzeste Verbindung auf dem Seeweg zwischen Asien und Europa. Die Alternativstrecke um das südafrikanische Kap der Guten Hoffnung verlängert die Transporte um einige Tage.

Die schiitischen Huthi-Rebellen haben im Jemen in ihrem seit 2014 laufenden Aufstand weite Teile im Landesnorden eingenommen, und sie kontrollieren auch die Hauptstadt Sanaa. Die Rebellen werden vom mehrheitlich schiitischen Iran unterstützt. Der Jemen leidet, vor allem bedingt durch die Folgen des Bürgerkriegs, unter einer der schwersten humanitären Katastrophen weltweit.

Mindestens 20 Menschen sterben bei Bootsunfällen in Nigeria

LAGOS: Nach dem Kentern zweier Boote im Süden Nigerias sind mindestens 20 Menschen ertrunken. Die Holzboote wurden auf Flüssen in Küstennähe mutmaßlich von hohen Wellen aus dem Atlantik erfasst. Beide Unfälle ereigneten sich am Dienstag auf den verzweigten Wasserstraßen des Bezirks Andoni im Bundesstaat Rivers, wie der Bezirksvorsitzende am Mittwoch mitteilte. Nach weiteren Leichen wurde noch gesucht.

In Nigeria gibt es regelmäßig tödliche Bootsunfälle, die meist auf mangelnde Sicherheitsmaßnahmen wie minderwertige und teils überladene Boote zurückgeführt werden können. Allein zwischen Juni und September 2023 verzeichnete Nigeria mindestens zwei Bootsunglücke, bei denen jeweils mehr als 100 Menschen ihr Leben verloren.