Nachrichten zum Thema Seefahrt am Mittwoch

Vereinte Nationen: Können rostenden Öltanker vor Jemens Küste sichern

NEW YORK: Im Fall eines rostenden Öltankers vor der Küste des Bürgerkriegslandes Jemen haben die Vereinten Nationen die Erlaubnis bekommen, das Schiff zu sichern. Die in dem Küstenabschnitt herrschenden Huthi-Rebellen hätten in einem Brief nach monatelangem Hin und Her ihre Bereitschaft gezeigt, UN-Spezialkräfte an dem Tanker mit dem Namen «Safer» arbeiten zu lassen. «Ziel der führenden Expertenmission der Vereinten Nationen ist es, das Schiff zu bewerten und eine erste Wartung durchzuführen sowie Empfehlungen auszusprechen, welche weiteren Maßnahmen erforderlich sind, um das Risiko einer Ölverschmutzung zu neutralisieren», sagte UN-Sprecher Stéphane Dujarric am Dienstag.

Vor der Küste des Jemen droht nach Ansicht der UN eine Umweltkatastrophe wegen des verwahrlosten Tankers, der mehr als eine Million Barrel Öl an Bord hat. Ein Feuer oder sogar eine Explosion an Bord seien jederzeit möglich, da das mehr als 45 Jahre alte Schiff seit 2015 nicht gewartet worden sei, hatte die Welt-Organisation im Juli gesagt. Die Auswirkungen auf die Umwelt könnten verheerend sein.