Nachrichten zum Thema Seefahrt am Freitag

Brand an Bord eines Kreuzfahrtschiffes vor Korfu ausgebrochen

ATHEN: An Bord des im Hafen der griechischen Insel Korfu liegenden Kreuzfahrtschiffes «MSC Lirica» ist am Freitag ein Brand ausgebrochen.

An Bord seien keine Passagiere, da das Schiff erst im Mai seine Fahrten starten sollte, berichteten örtliche Medien und zeigten ein Video, auf dem Flammen und dicke Rauchwolken zu sehen waren. Nach ersten Informationen des Staatsfernsehens ERT soll der Brand in den Rettungsbooten angefangen haben. Die Ursache war unklar.

Piraten greifen niederländischen Tanker an - 15 Seeleute gefangen

ROTTERDAM: Ein niederländischer Tanker ist im Golf von Guinea in Westafrika von Piraten angegriffen worden. 15 Besatzungsmitglieder seien entführt worden, teilte ein Sprecher der Reederei am Freitag in Barendrecht bei Rotterdam mit. Sechs weitere Seeleute seien auf dem Schiff in Sicherheit und unverletzt. Bisher gebe es noch keinen Kontakt zu den Entführern.

Der Chemie-Tanker «Davide B.» war nach Angaben der Reederei bereits am Mittwoch angegriffen worden. Das Schiff fuhr zu der Zeit etwa 200 Seemeilen vor der Küste von Benin.

Die Reederei Poli Shipmanagement sei sehr besorgt, wie der Sprecher sagte. «Die höchste Priorität des Unternehmens liegt nun darin, Kontakt zur vermissten Mannschaft herzustellen, um sie so schnell wie möglich und sicher frei zu bekommen.» Das Unternehmen stehe in engem Kontakt mit den betroffenen Behörden und den Angehörigen der Seeleute. Sicherheitskräfte seien inzwischen an Bord der «Davide B.». Sie war auf dem Weg von Riga nach Lagos in Nigeria. Das Schiff fährt unter der Flagge von Malta.