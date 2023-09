Nachrichten zum Thema Seefahrt am Freitag

Estland: Vermutlich Wrack eines deutschen Frachtdampfers gefunden

TALLINN: Meeresforscher in Estland haben in der Ostsee vermutlich das Wrack eines deutschen Frachtdampfers entdeckt, der vor fast genau 100 Jahren gesunken war. Das Wrack liegt einer Mitteilung der staatlichen Verkehrsbehörde vom Freitag zufolge etwa 7,5 Kilometer westlich der Insel Saaremaa in einer Tiefe von 20 Metern. Dabei könnte es sich nach Angaben von Ivar Treffner vom Estnischen Schifffahrtsmuseum um den 1897 erbauten deutschen Dampfer «Kronos» handeln, der am 16. November 1923 mit 21 Mann Besatzung an Bord sank, nachdem er zuvor auf Grund gelaufen war. Der genaue Standort des Wracks sei bislang unbekannt gewesen.

Der Mitteilung zufolge wurden die 60 mal 10 Meter großen Überreste bei routinemäßigen Vermessungsarbeiten in der Vorwoche entdeckt. Bei einem Tauchgang habe sich dann herausgestellt, dass es sich bei dem Wrack anders als anfangs angenommen nicht um ein Kriegsschiff aus dem Ersten Weltkrieg, sondern einen Frachtdampfer handelt.

Trotz Seeblockade: Zwei weitere Frachtschiffe verlassen Odessa

ODESSA: Zwei weitere Frachtschiffe haben trotz einer russischen Seeblockade südukrainische Schwarzmeerhäfen verlassen. Daten der Internetseite Marinetraffic vom Freitag zufolge haben die beiden Schiffe vom Hafen Piwdennyj circa 20 Kilometer östlich von Odessa abgelegt. Die Frachter «Filia Glory» und «Ocean Courtesy» fahren unter den Flaggen von Liberia und den Marshall-Inseln.

Für die «Filia Glory» wurde angegeben, dass sie zuerst den Hafen Odessa anlief und dann Kurs auf den bulgarischen Hafen Warna genommen habe. Ob die Schiffe Fracht geladen haben, wurde nicht bekannt.

In den ukrainischen Schwarzmeerhäfen sitzen seit dem Beginn des russischen Einmarsches vor über 18 Monaten Dutzende Handelsschiffe fest. Zwischenzeitlich konnten im Rahmen des Abkommens zur Ausfuhr ukrainischen Getreides einige Frachter die Häfen verlassen, doch seit Mitte Juli hat Russland die Vereinbarung ausgesetzt und die Seeblockade wieder in Kraft gesetzt.

Die ukrainische Marine hingegen hat Anfang August eine küstennahe Route für die Ausfahrt ziviler Schiffe festgelegt. Bisher nutzten zwei Frachter diese Möglichkeit den Hafen Odessa zu verlassen. Beide haben die Passage durch das Schwarze Meer unbeschadet überstanden.