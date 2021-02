Nachrichten zum Thema Seefahrt am Freitag

Explosion auf Frachter vor Oman - Schiff in israelischem Besitz

MASKAT: Im Golf von Oman hat es auf einem Frachtschiff in Besitz einer israelischen Firma eine Explosion gegeben. Die Seebeobachtungsstelle United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) meldete am Freitag, die Besatzung des Schiffes sei in Sicherheit. Der Frachter befinde sich auf dem Weg in den nächsten Hafen. Einzelheiten des Zwischenfalls waren zunächst unklar.

Nach Angaben des auf Sicherheitsinformationen spezialisierten Unternehmens Dryad Global aus London handelt es sich bei dem Schiff um die «Helios Ray». Es sei in Besitz der israelischen Firma Helios, die auf der britischen Insel Isle of Man registriert sei.

Dem Informationsdienst Marine Traffic zufolge fährt das Schiff unter der Flagge der Bahamas. Es hatte demnach vor zwei Tagen im saudischen Hafen Dammam abgelegt und war auf dem Weg nach Singapur. Aus Daten von Marine Traffic geht hervor, dass es jedoch vor der Küste des Omans umkehrt und wieder in Richtung Saudi-Arabien fährt.

In der Region hatte es in der Vergangenheit mehrmals Zwischenfälle mit Frachtschiffen gegeben. So kam es im Sommer 2019 zu mutmaßlichen Angriffen auf zwei Tanker, die beschädigt wurden. Dabei richtete sich der Verdacht gegen den Iran, der die Vorwürfe jedoch zurückwies.

Der Iran ist mit Israel verfeindet. Israel wiederum hat mittlerweile diplomatische Beziehungen mit den beiden Golfanrainern Vereinigte Arabische Emirate (VAE) und Bahrain aufgenommen.