Nachrichten zum Thema Seefahrt am Freitag

Südkorea startet neue Ermittlungen zum «Sewol»-Fährunglück

SEOUL: Südkoreas Regierung bringt neue Untersuchungen im Zusammenhang mit der «Sewol»-Fährkatastrophe auf den Weg, bei der vor sieben Jahren mehr als 300 Menschen ums Leben kamen. Präsident Moon Jae In ernannte am Freitag den Anwalt Lee Hyun Joo zum Sonderstaatsanwalt, der die Untersuchungen leiten soll, wie das Präsidialamt in Seoul mitteilte. Dabei solle dem Verdacht nachgegangen werden, wonach Beweismittel manipuliert worden sein könnten.

Zwischen Ende 2019 und Anfang dieses Jahres hatte sich zuletzt ein Sonderermittlungsteam mit den Hintergründen des Fährunglücks befasst. Doch sind aus der Sicht der Opfer-Familien und anderer nach wie vor viele Fragen ungeklärt.

Während der früheren Ermittlungen seien Vorwürfe laut geworden, dass falsche Beweismittel hergestellt oder Beweise verfälscht worden seien, erläuterte ein Sprecher des Präsidialamts. Der jetzt ernannte Sonderstaatsanwalt soll sich demnach vor allem mit diesen vermuteten Manipulationen befassen. Im vergangenen Jahr hatte Südkoreas Parlament ein Sondergesetz über die Untersuchungen zum «Sewol»-Unglück geändert, um die Einsetzung eines unabhängigen Ermittlungsteams zu beschleunigen.

Die «Sewol» war am 16. April 2014 vor der Küste Südkoreas gesunken. Nur 172 Menschen auf der Fähre hatten sich bei dem Unglück retten können, darunter die leitenden Besatzungsmitglieder. Die meisten Opfer waren Schüler, die auf einem Ausflug unterwegs waren.

Das Schiff war nach Angaben von Ermittlern überladen. Unzureichende Rettungsmaßnahmen wurden zudem für das Ausmaß der Katastrophe mitverantwortlich gemacht. Besonders der damaligen Regierung unter der später wegen Korruption und anderer Vergehen abgesetzten Präsidentin Park Geun Hye wurde vorgeworfen, nicht genug für die Rettung der Passagiere getan zu haben.