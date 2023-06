Nachrichten zum Thema Seefahrt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 29.06.23 | Aktualisiert um: 23:25 | Überblick

Kind und Mutter gehen auf Ostsee-Fähre über Bord - gefunden

STOCKHOLM: Zwei Menschen sind auf einer Ostsee-Fähre zwischen Schweden und Polen über Bord gegangen und kurze Zeit später bei einem großen Rettungseinsatz gefunden worden. Ein siebenjähriges Kind sei am Donnerstagnachmittag von der Fähre «Stena Spirit» ins Wasser gefallen, dessen Mutter im Anschluss hinterhergesprungen, sagte der Rettungsleiter Anders Lännholm der schwedischen Nachrichtenagentur TT. Die Fähre befand sich demnach etwa auf dem halben Weg zwischen dem südschwedischen Karlskrona und dem polnischen Danzig. An der Suche beteiligten sich neben Rettungshubschraubern und der Fähre selbst unter anderem auch Nato-Kräfte, die für eine Übung in der Gegend waren.

Am frühen Abend wurden die Mutter und ihr Kind im Wasser gefunden, wie die schwedische Schifffahrtsbehörde mehreren schwedischen Medien mitteilte. Eine Person sei per Hubschrauber hochgezogen worden und auf dem Weg ins Krankenhaus, ein anderer Helikopter auf dem Weg, um auch die andere Person hochzuholen, sagte ein Behördensprecher dem schwedischen Rundfunksender SVT. Wie es den beiden ging, blieb zu dem Zeitpunkt unklar.

Touristenboot vor Rhodos fängt Feuer

RHODOS: Ein Touristenboot mit Dutzenden Menschen an Bord hat am Donnerstagnachmittag östlich der Insel Rhodos Feuer gefangen. Wie der griechische Nachrichtensender ERTnews berichtet, waren rund 80 Menschen an Bord des Bootes, das sich in Ufernähe befand. Die Küstenwache und auch ein Helikopter seien zur Rettung der Menschen eingesetzt worden - der Helikopter habe Wasser auf das brennende Schiff abgeworfen.

Das Krankenhaus von Rhodos sei in Alarmbereitschaft versetzt worden - Verletzte soll es jedoch griechischen Medien zufolge nicht gegeben haben. Vielmehr seien alle Touristen wohlauf, hieß es bei ERTnews.