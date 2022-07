Nachrichten zum Thema Seefahrt am Donnerstag

Boote stoßen in Rotterdam zusammen - Sechs Menschen gerettet

ROTTERDAM: In Rotterdam sind nach einem Zusammenstoß von zwei Booten sechs Menschen aus dem Wasser gerettet worden, darunter ein Kind. Alle seien zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert worden, teilten die Einsatzdienste in der niederländischen Hafenstadt am Donnerstag mit.

Ein Wasser-Taxi und ein Rundfahrtboot waren unter der Erasmusbrücke im Zentrum der Stadt aufeinander geprallt. Dabei waren der Kapitän des Wassertaxis und fünf Passagiere über Bord gefallen, wie die Behörden mitteilten. Hilfsdienste waren schnell zur Stelle und konnten alle Menschen retten.

Auf Kamerabildern ist zu sehen, dass das Wassertaxi diagonal unter der Brücke durchfuhr. Dabei kam es direkt vor den Bug des anderen Schiffes. Das viel kleinere Taxi wurde gerammt und ging unter.