Nachrichten zum Thema Seefahrt am Donnerstag

Estnisches Frachtschiff wohl nach Beschuss vor Odessa gesunken

ODESSA: Nahe der südukrainischen Hafenstadt Odessa ist ein ausländisches Frachtschiff offenbar nach Beschuss gesunken. Die «Helt», die einem estnischen Unternehmen gehört und unter panamaischer Flagge fuhr, sei unter der Wasserlinie getroffen worden und dann vom Radar verschwunden, teilte die ukrainische Hafenverwaltung am Donnerstag mit. Ein Sprecher des estnischen Außenministeriums sagte, die sechs Besatzungsmitglieder seien gerettet worden und in Sicherheit. Darunter seien keine estnischen Staatsbürger gewesen.

Demnach ereignete sich der Vorfall rund 20 Seemeilen (etwa 37 Kilometer)vor der ukrainischen Küste im Schwarzen Meer. Die genauen Umstände seien noch unklar, sagte der Sprecher. Auch die ukrainische Behörde machte keine Angaben dazu, wer das Schiff beschossen hat.

Behörde: Luxusjacht «Dilbar» nicht beschlagnahmt

HAMBURG: Die im Hamburger Hafen liegende Luxusjacht «Dilbar» ist entgegen anderslautenden Spekulationen nicht beschlagnahmt worden. Das bestätigte am Donnerstag eine Sprecherin der Wirtschaftsbehörde. Das Schiff wird in Verbindung gebracht mit einem russischen Oligarchen, der wegen des Angriffs Russlands auf die Ukraine auf der Sanktionsliste der EU steht. «Nach unserer Kenntnis ist die Jacht nicht beschlagnahmt worden», sagte die Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Ähnlich äußerte sich ein Sprecher des zuständigen Bundeswirtschaftsministerium in Berlin auf Anfrage. Zuvor hatte das Portal shz.de berichtet.

Medien hatten in den vergangenen Tagen über eine mögliche Beschlagnahmung des Schiffs berichtet, das mit knapp 600 Millionen Euro die angeblich teuerste Luxusjacht der Welt sein soll. Das 156 Meter lange und 24 Meter breite Schiff liegt derzeit im Hamburger Hafen bei der Werft Blohm + Voß.