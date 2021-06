Nachrichten zum Thema Seefahrt am Donnerstag

Kollision von Fischerboot und Frachter auf Bosporus - zwei Tote

ISTANBUL: Bei einem Unfall in der Istanbuler Meerenge Bosporus sind zwei Menschen getötet worden.

Ein Fischerboot sei von einem Frachtschiff gerammt worden, berichtete die türkische Küstenwache am Donnerstag. Zwei der drei Menschen auf dem Fischerboot hätten von dem sinkenden Boot gerettet werden können. Die Küstenwache habe mit Booten und Tauchern nach einem weiteren Vermissten gesucht, der später im Inneren des Bootes entdeckt und in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht worden sei. Dort sei die Person dann gestorben. Auch einer der Geretteten sei später gestorben, hieß es. Ermittlungen zu dem Vorfall seien eingeleitet worden.