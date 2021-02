Nachrichten zum Thema Seefahrt am Dienstag

Wieder Schifffahrt auf dem Rhein - Pegelstand gesunken

KÖLN: Auf dem Rhein in Deutschland fahren seit Dienstag wieder Schiffe. Der Pegelstand sei am Morgen in Köln unter die Grenze von 8,30 Metern gesunken, sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Rhein. Damit sei der Rhein für die Schifffahrt wieder freigegeben.

Es gebe allerdings noch einige Einschränkungen: So müssten die Schiffe im mittleren Drittel des Flusses fahren und ihre Geschwindigkeit reduzieren, um Wellenschlag zu vermeiden. Für die nächsten Tage wird ein weiteres Fallen der Wasserstände erwartet, so dass sich die Situation noch weiter entspannen dürfte.