Nachrichten zum Thema Seefahrt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 29.03.22 | Überblick

Hamburg baut Position als wichtigster Hafen für Österreich aus

HAMBURG: Der Hamburger Hafen hat seine Bedeutung als wichtigster Containerhafen für Österreich ausgebaut. Mit einem Containerumschlag von 320.776 Standardcontainern (TEU) und einem Plus von 6,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sei 2021 das bisher beste Ergebnis erzielt worden. «Auch das Jahr 2022 ist gut angelaufen», sagte der Leiter der Repräsentanz Österreich von Hafen Hamburg Marketing in Wien, Alexander Till, am Dienstag. Er betonte: «Seit Beginn der Containerisierung in den 1970er Jahren ist Hamburg ohne Unterbrechung der wichtigste Hafen für Österreich in diesem Segment.» Der Marktanteil habe stets zwischen 40 und 50 Prozent gelegen.

Der Gesamtumschlag sei im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2020 sogar um fast 27 Prozent auf 5,6 Millionen Tonnen gestiegen. Während aus Österreich vor allem Produkte wie Holz, Papier, Getränke, Beschläge, Maschinen und Anlagen gekommen seien, seien umgekehrt hauptsächlich Handelswaren, Möbel, Baumaterialien, Sportartikel und Massengüter wie Kohle und Eisenerz in die Alpenrepublik geliefert worden.

«Kein anderer Hafen bietet für die österreichische Industrie so günstige Voraussetzungen», sagte Till. Entscheidend sei dabei die Bahn. «Sie transportiert 98 Prozent des österreichischen Containervolumens von und nach Hamburg.» So seien im vergangenen Jahr pro Woche 160 Züge zwischen Österreich und Hamburg unterwegs gewesen.