Nachrichten zum Thema Seefahrt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 26.10.21 | Überblick

Russisches Kriegsschiff stoppt Piratenangriff vor Westküste Afrikas

MOSKAU/LAGOS: Ein Überfall von Piraten auf das Containerschiff «MSC Lucia» im Golf von Guinea vor der Küste Nigerias ist nach Angaben aus Moskau vom russischen Kriegsschiff «Vize-Admiral Kulakow» verhindert worden. Der U-Boot-Jäger habe ein Notsignal empfangen und daraufhin den mit Marineinfanteristen besetzten Bordhelikopter zur «MSC Lucia» beordert, teilte das russische Verteidigungsministerium am Montagabend nach Angaben der Agentur Tass mit. Als sich der Helikopter dem Containerschiff näherte, seien die Piraten von Bord gegangen und an Bord ihres Schnellbootes «mit Höchstgeschwindigkeit in Richtung Küste verschwunden». Die von den Piraten eingeschlossene Besatzung sei anschließend von den Marineinfanteristen befreit worden.

Das unter der Flagge Panamas fahrende Schiff war unterwegs von Togo nach Kamerun. Die russische Nordflotte hat nach Angaben aus Moskau eine von der «Kulakow» angeführte Gruppe in den Golf von Guinea verlegt, wo sie seit knapp drei Wochen auf Patrouille fährt und die zivile Schifffahrt in der Region vor Piratenübergriffen zu schützen versucht.