Von: Redaktion DER FARANG | 07.05.19

Scheuer: E-Tretroller sollen nicht auf Gehwegen fahren dürfen

BERLIN (dpa) - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will das Fahren von E-Tretrollern auf Gehwegen entgegen der bisherigen Planung nicht erlauben.



Scheuer sagte der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag, er sei bereit, auf die Länder, die Bedenken hätten, zuzugehen und das Fahren auf Gehwegen mit Schrittgeschwindigkeit aus der geplanten Verordnung herauszustreichen. «Mir geht es darum, neue Formen der Fortbewegung so zu ermöglichen, dass sie niemanden gefährden.» Die vom Bund auf den Weg gebrachten Pläne sahen bisher vor, dass nur E-Roller, die schneller als 12 Kilometer pro Stunde (km/h) sind, in der Regel auf Radwegen fahren sollen - und langsamere bis 12 km/h auf Gehwegen. Dort sollten sie nur mit Schritttempo unterwegs sein dürfen. Mehrere Länder, Fußgänger-Vertreter und Experten warnten aber vor neuen Gefahren.

Charles bei Steinmeier - Teddy für den neuen Enkel

BERLIN (dpa) - Der britische Prinz Charles (70) ist am Dienstag in Berlin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem Meinungsaustausch empfangen worden.



Steinmeier übergab dem Prinzen dabei einen Teddy für dessen viertes Enkelkind, wie es im Bundespräsidialamt hieß. Der Sohn von Prinz Harry und seiner Frau Meghan war am Montag zur Welt gekommen. Themen des Treffens, zu dem etwas später auch Charles' Frau Camilla (71) dazu kam, waren der Brexit sowie die Wohnungsbaupolitik. Das Paar war kurz zuvor zu einem viertägigen Deutschlandbesuch eingetroffen. In Berlin gab es auch ein Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Die beiden bleiben bis Freitag in Deutschland. Auf dem Programm stehen zudem Termine in Leipzig und München.

Länder fordern Kampagne gegen insektenfeindliche Steingärten

OSNABRÜCK (dpa) - Die Umweltminister mehrerer Länder wollen einem Zeitungsbericht zufolge die Bundesregierung zu einer Kampagne gegen Stein- und Schottergärten bewegen.



Das sehe ein Antrag zur Umweltministerkonferenz am Donnerstag und Freitag in Hamburg vor, berichtet die «Neue Osnabrücker Zeitung» («NOZ»). Grundstücksbesitzer sollten so darüber aufgeklärt werden, wie sie ihre Gärten insektenfreundlich gestalten können. Die Politik sei hier auf die Unterstützung der Bürger angewiesen, zitierte die «NOZ» den saarländischen Umweltminister Reinhold Jost (SPD). «Schauen wir uns die privaten Gärten an, so müssen wir eine deutliche Verarmung der Lebensräume für Insekten feststellen. In sterilen Stein-Vorgärten werden keine Bienen summen oder sich Schmetterlinge niederlassen.»

Angeklagter schweigt in Prozess um Tötung von Frau und drei Kindern

ANSBACH (dpa) - Ein knappes Jahr nach der blutigen Gewalttat mit vier Toten in einer Familie in Franken hat der Prozess gegen den Vater begonnen.



Die Staatsanwaltschaft wirft dem 31-Jährigen aus Gunzenhausen vor, seine drei Kinder und deren Mutter ermordet zu haben. Am ersten Prozesstag vor dem Landgericht Ansbach ließ der Angeklagte seine Anwältin mitteilen, dass er zunächst von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch mache. Der Anklage zufolge erstach der Familienvater seine schlafenden Kinder im Alter von 3, 7 und 9 Jahren sowie seine 29-jährige, von ihm getrennt lebende Ehefrau im Juni 2018 mit einem Messer. Danach sprang er vom Balkon im dritten Obergeschoss. Das Urteil wird für den 15. Mai erwartet.

Kindesmissbrauch in Staufen - zwei Pfadfinderbetreuer in Verdacht

FREIBURG (dpa) - Beide Männer waren ehrenamtliche Betreuer einer evangelischen Pfadfindergruppe. Beide sollen Kinder sexuell missbraucht haben.



Tatort: Die Kleinstadt Staufen bei Freiburg, durch einen anderen Missbrauchsfall überregional bekannt. Im neuen Fall wissen die Ermittler bislang von fünf Opfern, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Freiburg mit. Hauptverdächtiger sei ein heute 41-Jähriger. Er habe sich an vier Jungen vergangen. Der zweite Verdächtige, ein 27-Jähriger, habe ein Mädchen sexuell missbraucht.