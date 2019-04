Von: Redaktion DER FARANG | 29.04.19

Schwierige Regierungsbildung nach Neuwahl in Spanien

MADRID (dpa) - Nach der Parlamentswahl in Spanien sieht die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone einer komplizierten Regierungsbildung entgegen.



Zwar gingen die Sozialisten von Ministerpräsident Pedro Sánchez als klarer Sieger aus der Abstimmung am Sonntag hervor. Die absolute Mehrheit verfehlten sie aber deutlich. Sánchez stehen nun äußerst schwierige und vermutlich langwierige Koalitionsgespräche mit linken und regionalen Parteien bevor.

Merkel und Macron wollen Bewegung in Westbalkan-Konflikt bringen

BERLIN (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Präsident Emmanuel Macron wollen am Montag (17.00 Uhr) bei einem Mini-Gipfel in Berlin Bewegung in den festgefahrenen Konflikt zwischen Serbien und seiner abtrünnigen Provinz Kosovo bringen.



Bei dem Treffen kommen Merkel und Macron mit den Staats- und Regierungschefs von Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Kosovo, Montenegro, Serbien, Slowenien sowie der für die Vermittlung im Kosovo-Konflikt zuständigen EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini zusammen.

Maas beginnt Lateinamerika-Reise in Brasilien

BERLIN (dpa) - Bundesaußenminister Heiko Maas beginnt am Montag in Brasilien seine erste große Lateinamerika-Reise.



Sie ist der Auftakt einer diplomatischen Offensive, um die wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Beziehungen zu dem Kontinent mit seinen rund 650 Millionen Einwohnern zu stärken.

Konferenz des Weltartenschutzrats IPBES startet in Paris

PARIS (dpa) - Eine Weltkonferenz zur Artenvielfalt startet am Montag (10.00 Uhr) in Paris.



Der Weltartenschutzrat IPBES debattiert mit Delegierten aus zahlreichen Ländern rund eine Woche lang seinen globalen Report zum Zustand der Natur. Erstmals nach 14 Jahren haben Experten wieder diesen globalen Öko-Check der Erde erstellt.

CDU-Spitze berät über Klimawandel und Zukunft der Autoindustrie

BERLIN (dpa) - Die CDU-Spitze berät am Montag (ab 9.00 Uhr) unter anderem über die Themen Klimawandel, Mobilität und die Zukunft der Autoindustrie in Deutschland.



Konkrete Beschlüsse würden aber nicht erwartet, hieß es vor den Sitzungen von Parteipräsidium und größerem Vorstand in Berlin. Grünen-Chef Robert Habeck hatte der «Bild am Sonntag» gesagt: «Ich erwarte von der CDU einen Beschluss, dass das Kohleausstiegsgesetz in diesem Jahr kommt.»

Handwerkskammern suchen Nachwuchs und wollen Meisterpflicht

CHEMNITZ (dpa) - Die Wiedereinführung der Meisterpflicht und die Sicherung von Fachkräfte-Nachwuchs stehen im Mittelpunkt auf der diesjährigen Frühjahrskonferenz des Deutschen Handwerkskammertages (DHKT) am Montag in Chemnitz (12.00 Uhr).



«Es ist ein zunehmendes Problem, junge Leute für das Handwerk zu begeistern», sagte Markus Winkelströter, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Chemnitz, der Deutschen Presse-Agentur.

Grundstein für drittes Flughafen-Terminal in Frankfurt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Begleitet von Protesten wird am Montag (10.30 Uhr) am Frankfurter Flughafen der Grundstein für das dritte Passagierterminal gelegt.



Während der Betreiber Fraport bei einer offiziellen Zeremonie an der Baustelle zahlreiche Gäste aus Wirtschaft und Politik empfängt, wollen Ausbaugegner im bestehenden Terminal 1 eine Mahnwache abhalten.

Landgericht urteilt über Schleichwerbungsklage gegen Cathy Hummels

MÜNCHEN (dpa) - Das Münchner Landgericht will am Montag (10.00 Uhr) sein Urteil über eine Schleichwerbungsklage gegen die Influencerin Cathy Hummels verkünden.



Die ehemalige Moderatorin und Ehefrau von Bayern-Fußballprofi Mats Hummels hatte sich die Klage des Verbands Sozialer Wettbewerb eingehandelt, weil sie in gut einem Dutzend Instagram-Beiträgen für ihre 465 000 Follower die Hersteller ihrer Schuhe und Bekleidung nannte und die Webseiten der Unternehmen verlinkte.

Luxemburgs Alt-Großherzog Jean wird aufgebahrt

LUXEMBURG (dpa) - Die Luxemburger können sich ab Montag (14.00 Uhr) von Alt-Großherzog Jean verabschieden: Sein Leichnam wird im großherzoglichen Palast der Hauptstadt aufgebahrt.



Bürger können dem Ex-Monarchen bis Freitag die letzte Ehre erweisen und sich in ein Kondolenzbuch eintragen. Jean war am vergangenen Dienstag im Alter von 98 Jahren gestorben.

Oma und Enkel totgefahren - Mutmaßlicher Unfallfahrer vor Gericht

RASTATT/GAGGENAU (dpa) - Weil er eine Frau und ihren kleinen Enkel totgefahren haben soll, steht von Montag (9.00 Uhr) an ein 48 Jahre alter Mann vor dem Amtsgericht Rastatt.



Ihm wird vorgeworfen, im Juli vergangenen Jahres in Gaggenau in Baden-Württemberg die 54-Jährige und das sieben Monate alte Kind mit seinem Auto erfasst und getötet zu haben. Danach flüchtete er laut Anklage, ohne sich um die beiden Schwerverletzten zu kümmern.

Prozess um Mord an Jäger beginnt

KARLSRUHE (dpa) - Nach dem Mord an einem 50 Jahre alten Jäger aus Baden-Württemberg müssen sich von Montag (9.00 Uhr) an vier Männer am Landgericht Karlsruhe verantworten.



Dem 30 Jahre alten Hauptangeklagten wirft die Staatsanwaltschaft Mord vor, drei mitangeklagte Männer im Alter von 26, 27 und 42 Jahren sollen ihm geholfen haben.