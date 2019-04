Von: Redaktion DER FARANG | 28.04.19

Spanier wählen neues Parlament

MADRID (dpa) - Spanien wählt am Sonntag ein neues Parlament. Knapp 37 Millionen Wahlberechtigte sind zu den Urnen gerufen.



Laut Umfragen dürften die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Pedro Sánchez als Sieger aus der Neuwahl hervorgehen. Jedoch werden sie voraussichtlich nicht auf eine regierungsfähige Mehrheit kommen. In der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone droht eine politische Blockade, wie es sie schon 2016 gegeben hat.

FDP berät über Frauenförderung

BERLIN (dpa) - Die FDP diskutiert auf ihrem Bundesparteitag am Sonntag über Möglichkeiten zur Frauenförderung in der Partei.



Zudem will die Spitzenkandidatin für die Europawahl Ende Mai, Nicola Beer, am dritten und letzten Tag des Treffens in Berlin eine programmatische Rede halten.

FC Bayern kann Dortmunds Patzer in der Bundesliga nutzen

BERLIN (dpa) - Mit einem Sieg beim 1. FC Nürnberg kann der FC Bayern München am Sonntag (18.00 Uhr) einen entscheidenden Schritt zur Meisterschaft machen.



Gewinnt der Titelverteidiger zum Abschluss des 31. Spieltags der Fußball-Bundesliga, hätte er vier Punkte Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund. 1899 Hoffenheim kann seine Chance auf einen Startplatz im Europapokal mit einem Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr) deutlich verbessern.

Formel-1-Star Vettel hofft in Baku auf ersten Sieg

BAKU (dpa) - Ferrari-Star Sebastian Vettel hofft im vierten Grand Prix der Formel-1-Saison in Aserbaidschans Hauptstadt Baku auf seinen ersten Sieg.



Der 31-Jährige geht am Sonntag (14.10 Uhr) als Dritter in das Rennen und sieht nach einer durchwachsenen Qualifikation noch Steigerungspotenzial.

Letzter Frühjahrsklassiker: Radprofi Schachmann im Favoritenkreis

LÜTTICH (dpa) - Der deutsche Radprofi Maximilian Schachmann will die Saison der Frühjahrsklassiker mit einem Erfolg beim traditionsreichen Rennen Lüttich-Bastogne-Lüttich abschließen.



Auf der 256 Kilometer langen Strecke durch die Ardennen gilt der Berliner vom Team Bora-hansgrohe am Sonntag als einer der Favoriten.