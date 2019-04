Von: Redaktion DER FARANG | 27.04.19

Unionsspitzen beginnen in Münster offiziell den Europawahlkampf

MÜNSTER (dpa) - Vier Wochen vor der Europawahl läuten die Spitzen von CDU und CSU am Samstag (13.00 Uhr) in Münster offiziell den gemeinsamen Wahlkampf ein.



Ihr Kandidat Manfred Weber (CSU) wird in der Halle Münsterland für die Positionen der Union und der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) werben, als deren Anwärter für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten er antritt. Er wird von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer nach Westfalen begleitet.

FDP setzt Bundesparteitag mit Klima- und Frauenpolitik fort

BERLIN (dpa) - Die FDP will ihren Bundesparteitag am Samstag (9.00 Uhr) mit Debatten unter anderem zur Klima- und Frauenpolitik fortsetzen.



Auch Anträge zum Thema Enteignungen, zur Grundsteuerreform und zur Bekämpfung des Antisemitismus sollen beraten werden.

Abschluss des «Seidenstraßen»-Gipfels: Altmaier trifft Vizepremier

PEKING (dpa) - Zum Abschluss des zweiten «Seidenstraßen»-Gipfels in Peking trifft Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier am Samstag den stellvertretenden Premierminister Liu He.



Zudem steht ein Kulturprogramm für den CDU-Politiker auf dem Programm, mit Besuchen an der Chinesischen Mauer und in der Verbotenen Stadt. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping empfängt Russlands Präsidenten Wladimir Putin.

Sportfestival für Kinder und Jugendliche mit Down-Syndrom

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Mehr als 600 Kinder und Jugendliche mit Down-Syndrom sowie ihre Familien werden am Samstag (11.00) zum Deutschen Down-Sportlerfestival in Frankfurt erwartet.



Insgesamt dürften voraussichtlich 3500 Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kommen, wie eine Sprecherin der Veranstaltung sagte. Das Festival wird zum 17. Mal in Frankfurt organisiert.

Niederländer feiern Geburtstag von König Willem-Alexander

AMSTERDAM (dpa) - Die Niederländer feiern den Geburtstag ihres Königs Willem-Alexander.



Der Monarch wird am Samstag 52 Jahre alt, Land und Leute schmücken sich ihm zu Ehren in Orange - der Farbe des Königshauses. Der «Koningsdag» wird traditionell mit viel Musik, Volksfesten und Flohmärkten begangen. Die königliche Familie wird in diesem Jahr die Stadt Amersfoort im Zentrum des Landes besuchen.

BVB trifft im Derby auf Schalke - Willig-Debüt in Stuttgart

DORTMUND (dpa) - Mit einem Heimsieg im Revierderby gegen den FC Schalke 04 will Borussia Dortmund zumindest für eine Nacht die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga zurückerobern.



Gleichzeitig könnte der BVB mit einem Sieg am Samstag (15.30 Uhr) den FC Bayern unter Druck setzen, der erst am Sonntag in Nürnberg spielt. Beim VfB Stuttgart wird Interimscoach Nico Willig im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr) das erste Mal auf der Bank sitzen.

Vettel peilt im Formel-1-Qualifying in Baku erneut Pole Position an

BAKU (dpa) - Ferrari-Star Sebastian Vettel will sich im Qualifying zum Großen Preis von Aserbaidschan am Samstag (15.00 Uhr/RTL und Sky) genau wie im Vorjahr die Pole Position sichern.



Größter Konkurrent des viermaligen Weltmeisters dürfte Stallrivale Charles Leclerc werden. Der 21 Jahre alte Monegasse hatte am Freitag im freien Training die Bestzeit gesetzt.

Eishockey-Nationalmannschaft bestreitet zweiten Test gegen Österreich

DEGGENDORF (dpa) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft will sich nach der unnötigen 2:3-Niederlage gegen Österreich im zweiten Testspiel revanchieren.



Die Truppe von Trainer Toni Söderholm empfängt das Team aus der Alpenrepublik am Samstag (20.00 Uhr) in Deggendorf.