Von: Redaktion DER FARANG | 25.04.19

«Mitte-Studie»: Rechte Einstellungen verfestigen sich in Deutschland

BERLIN (dpa) - «Verlorene Mitte - Feindselige Zustände» - diesen alarmierenden Titel trägt die aktuelle Auflage einer Studie, für die im Zwei-Jahres-Rhythmus die Verbreitung rechtsextremer Einstellungen in Deutschland gemessen wird.



Andreas Zick, Beate Küpper und ihre Mitautoren stellen nach Auswertung der Ergebnisse einer repräsentativen Befragung eine «Verfestigung und Normalisierung rechter Einstellungen in der Mitte der Gesellschaft» fest. Details wollen sie am Donnerstag in Berlin bei der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung vorstellen, die Auftraggeber der Studie ist.

Nordkoreas Machthaber Kim trifft Kreml-Chef Putin zu erstem Gipfel

WLADIWOSTOK (dpa) - Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und Russlands Präsident Wladimir Putin kommen am Donnerstag (13.00 Uhr Ortszeit, 5.00 Uhr MESZ) erstmals zu einem Gipfeltreffen zusammen.



Im Mittelpunkt der Gespräche in der russischen Hafenstadt Wladiwostok steht das umstrittene Atomprogramm Nordkoreas.

Macron will Reformpläne nach Bürgerdebatte vorstellen

PARIS (dpa) - Rund anderthalb Wochen nach der Brandkatastrophe von Notre-Dame will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag (18.00 Uhr) seine Reformpläne vorstellen.



Es wird damit gerechnet, dass er den Franzosen nach seiner monatelangen Bürgerdebatte weitere Zugeständnisse präsentieren wird, um das soziale Klima im Land zu beruhigen. Hintergrund sind die seit Monaten anhaltenden Proteste der sogenannten Gelbwesten, deren Wut sich gegen die aus ihrer Sicht zu niedrigen Löhne und gegen soziale Ungerechtigkeiten richtet.

BGH nimmt Klageaktivitäten der Deutschen Umwelthilfe unter die Lupe

KARLSRUHE (dpa) - Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) muss sich am Donnerstag (10.00 Uhr) vor Gericht gegen den Vorwurf wehren, aus ihrem Status als Verbraucherschutzverband missbräuchlich Profit zu schlagen.



Ein Autohaus aus dem Raum Stuttgart hat die Frage bis vor den Bundesgerichtshof (BGH) gebracht. Ob die Karlsruher Richter ihr Urteil noch am Verhandlungstag verkünden, ist offen.

Wirecard präsentiert nach Softbank-Einstieg Jahreszahlen

ASCHHEIM (dpa) - Der Zahlungsabwickler Wirecard hält seine Anleger in Atem: Nur einen Tag nach dem Bekanntwerden des neuen Ankeraktionärs Softbank präsentiert der Dax-Konzern am Donnerstag (10.00 Uhr) seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr.

Neue OECD-Studie zu Arbeit im Zeichen der Digitalisierung

BERLIN (dpa) - Die Folgen von Automatisierung und Globalisierung für Arbeitnehmer stehen im Fokus einer neuen OECD-Studie, die am Donnerstag in Berlin vorgestellt wird (9.45 Uhr). Der Beschäftigungsausblick 2019 untersucht dabei die Arbeitsmärkte der 36 Staaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

BGH urteilt im Streit um Unitymedia-Hotspots

KARLSRUHE (dpa) - Der Bundesgerichtshof (BGH) urteilt am Donnerstag (9.00 Uhr) im Streit zwischen der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und dem Internetanbieter Unitymedia um die Nutzung von Kundenroutern zum Aufbau eines WLAN-Hotspots.



Das Unternehmen hatte seine Kunden schriftlich darauf hingewiesen, dass es Software für ein zweites WLAN-Signal aufspiele - und den Kunden die Möglichkeit zum Widerspruch eingeräumt.

Vor brisanter Hauptversammlung: Bayer legt Quartalszahlen vor

LEVERKUSEN (dpa) - Einen Tag vor seiner mit Spannung erwarteten Hauptversammlung gibt der Agrarchemiekonzern Bayer Einblick in seine Geschäfte zum Jahresauftakt.



Die Zahlen zum ersten Quartal 2019, die Bayer am Donnerstag (7.30 Uhr) publizieren will, dürften solide ausfallen: In der Pharmasparte verkaufen sich der Gerinnungshemmer Xarelto und das Augenmedikament Eylea seit langem sehr gut, zudem hat der 2018 gekaufte Saatgutkonzern Monsanto im Tagesgeschäft wohl zu einem Umsatzsprung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geführt.

Anteilseigner von Opel-Mutterkonzern PSA treffen sich bei Paris

RUEIL-MALMAISON (dpa) - Die Anteilseigner des französischen Opel-Eigners PSA kommen am Donnerstag (10.00 Uhr) in Rueil-Malmaison bei Paris zusammen.



Beobachter rechnen damit, dass sich Konzernchef Carlos Tavares auch zur Lage bei Opel äußern wird. Das traditionsreiche Unternehmen mit Sitz in Rüsselsheim nahe Frankfurt am Main durchläuft immer noch eine harte Sanierung.

Betriebsratswahl in Daimler-Zentrale - Neue Runde im Rechtsstreit

STUTTGART (dpa) - Die juristische Auseinandersetzung um die Anfechtung der Betriebsratswahl in der Zentrale des Autobauers Daimler vor dem Arbeitsgericht Stuttgart geht weiter.



Am Donnerstag (9.30 Uhr) wird der Fall erneut verhandelt. Knackpunkt in dem hochkomplexen Verfahren ist die Frage, wie mit mehreren entfernten Betriebsteilen bei dem Urnengang für das Gremium der Stuttgarter Zentrale umgegangen worden ist.

Europäische Wolfs-Fachleute diskutieren in Sachsen-Anhalt

HALBERSTADT (dpa) - Wolfs-Fachleute aus mehreren europäischen Ländern kommen ab Donnerstag zu einer Tagung in Sachsen-Anhalt zusammen.



Es gehe darum, Gegner und Befürworter der Ausbreitung des Wolfs zusammenzubringen, sagte der Vorsitzende der Gesellschaft für Wildtier- und Jagdforschung, Michael Stubbe, der das Symposium in Halberstadt organisiert.

Erste Deutsche Inselkonferenz berät auf Helgoland

HELGOLAND (dpa) - Bei der ersten Deutschen Inselkonferenz auf Helgoland wollen Teilnehmer von Donnerstag an über nachhaltige Strategien für das Leben auf den Inseln und Halligen beraten.



«Der Klimawandel ist das zentrale Thema der Konferenz», sagte Helgolands Bürgermeister Jörg Singer (parteilos) der Deutschen Presse-Agentur.

Kommt Lizenzstreit um Framing vor den Europäischen Gerichtshof?

KARLSRUHE (dpa) - Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe urteilt am Donnerstag (9.00 Uhr) in einer Auseinandersetzung um das Einbetten von digitalen Medien in Internetseiten.



Möglicherweise reicht der zuständige I. Senat den Fall an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) zur Vorabentscheidung weiter. (Aktenzeichen I ZR 113/18)

Details zum 25. James-Bond-Film werden bekanntgegeben

LONDON (dpa) - Die Macher der James-Bond-Filme wollen am Donnerstag (14.10 Uhr) nähere Details zum 25. Agentenabenteuer bekanntgeben.



In einer Liveübertragung im Internet soll die Besetzung des neuen Bond-Streifens vorgestellt werden. Auch die Verkündung des Filmtitels wird erwartet.