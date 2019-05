Von: Redaktion DER FARANG | 24.05.19

Parteien beenden Europawahlkampf mit großen Kundgebungen

MÜNCHEN (dpa) - Die großen Parteien in Deutschland beenden am Freitag den Europawahlkampf. Die konservative EVP erwartet rund 2.000 angemeldete Gäste in München.

Höhepunkte der Veranstaltung sind die Reden von Kanzlerin Angela Merkel und EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber. In Bremen, wo am Sonntag auch die Bürgerschaft - also der Landtag des Stadtstaates - gewählt wird, trommelt die SPD für sich. Auch Grüne, Linke, AfD und FDP mobilisieren bei Kundgebungen für die Europawahl.

Europawahl in Tschechien und Irland

DUBLIN/PRAG (dpa) - Nach den Briten und Niederländern können am Freitag, dem zweiten Tag der Europawahl, die Iren und Tschechen ihre künftigen EU-Abgeordneten bestimmen.

Insgesamt können in den 28 EU-Staaten bis Sonntag mehr als 400 Millionen Wahlberechtigte über die 751 Abgeordneten des neuen Europaparlaments mitentscheiden. Deutschland wählt - wie 20 weitere Mitgliedstaaten - erst am Sonntag.

May berät über geplanten Rücktritt mit Chef von Parteikomitee

LONDON (dpa) - Die britische Premierministerin Theresa May berät am Freitag mit dem Vorsitzenden des 1922-Ausschusses ihrer Konservativen Partei, Graham Brady, über ihren geplanten Rücktritt.

Es wird erwartet, dass sich May dabei auf ein Datum für ihren Abschied als Parteichefin und - als Folge davon - auch als Premierministerin festlegen wird. May hatte angekündigt, einen Zeitplan dafür nach der Abstimmung über ihren Brexit-Gesetzentwurf vorzulegen. Nun scheint es doch schneller zu gehen.

Wieder weltweite Klimaproteste - mehr als 200 deutsche Städte dabei

KOPENHAGEN (dpa) - Der globale Klimastreik geht am Freitag in die zweite Runde.

Zwei Tage vor dem Haupttag der Europawahl planen die Organisatoren des Netzwerks Fridays for Future Kundgebungen für mehr Klimaschutz in mehr als 1.600 Orten in rund 120 Ländern weltweit. Mindestens 215 deutsche Städte sind dabei, so viele wie in keinem anderen Land.

Gericht entscheidet über Vermögen von Ex-Chef der Elsflether Werft

HAMBURG (dpa) - Eine Zivilkammer des Hamburger Landgerichts entscheidet am Freitag (11.30 Uhr), ob das Vermögen eines ehemaligen Vorstands der Elsflether Werft zu Recht beschlagnahmt wurde.

Das Verfahren steht im Zusammenhang mit der Sanierung des Marine-Schulschiffs «Gorch Fock» und der Insolvenz der Elsflether Werft.

Prozess gegen «Scharia-Polizei»: Sven L. als Zeuge

WUPPERTAL (dpa) - Ausgerechnet der mutmaßliche Initiator der selbst ernannten «Scharia-Polizei» soll am Freitag (09.15 Uhr) gegen seine ehemaligen Gefolgsleute als Zeuge aussagen.

Das Wuppertaler Landgericht hat den 38-jährigen Sven L. geladen. Er war erst vor einer Woche aus dem Gefängnis freigekommen.

Merkel besucht Robotikschule der Technischen Universität München

MÜNCHEN (dpa) - Kurz vor ihrem Auftritt beim Wahlkampfabschluss der EVP auf dem Messegelände besucht Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag die Robotikschule der Technischen Universität München.

Um 14.00 Uhr will sich die Kanzlerin dort gemeinsam mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) über Forschung im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) informieren. Merkel sieht wie Söder die KI-Forschung als Schlüssel für eine erfolgreiche Digitalisierung.

Energieminister beraten in Hannover über Netzausbau

HANNOVER (dpa) - Die Weiterentwicklung der erneuerbaren Energien und der Netzausbau sind Themen bei einem Treffen der Energieminister am Freitag in Hannover (14.00 Uhr).

Daran nehmen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und die Energieminister aller Bundesländer teil.

Verbraucherschutzminister stellen Beratungsergebnisse vor

MAINZ (dpa) - Die Konferenz der Verbraucherschutzminister der Länder in Mainz berät am Freitag (9.00 Uhr) abschließend über 57 Anträge.

Anschließend werden einige Ergebnisse (13.30 Uhr) der Öffentlichkeit vorgestellt. Dabei soll es unter anderem um eine Nährwertkennzeichnung für Lebensmittel, die Kennzeichnungspflicht aller Eier, die Vermeidung von Plastikmüll und mehr Transparenz bei computergesteuerten Entscheidungen gehen.

BGH klärt Haftungsfragen nach Detonation einer Fliegerbombe

KARLSRUHE (dpa) - Gut fünf Jahre nach der verheerenden Explosion einer Weltkriegsbombe in Euskirchen beschäftigen Haftungsfragen am Freitag (9.00 Uhr) den Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe.

Der Blindgänger war Anfang 2014 beim Zerkleinern von Bauschutt auf dem Gelände eines Recyclinghofs detoniert. Ein Baggerfahrer starb, 13 Menschen wurden verletzt. Die Druckwelle richtete noch 400 Meter weiter Schäden an.

Bayerischer Fernsehpreis wird in München verliehen

MÜNCHEN (dpa) - Herausragende Leistungen im deutschen Fernsehen werden am Freitag (19.00 Uhr) in München ausgezeichnet.

Bei der feierlichen Verleihung im Prinzregententheater wird zum 31. Mal der Bayerische Fernsehpreis vergeben. Den Ehrenpreis übergibt Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an Elmar und Fritz Wepper.

Rechtsstreit um geschrotteten Porsche

MÜNCHEN (dpa) - Viel zu schnell war ein Mann über eine Straße in Nordrhein-Westfalen gerast und mit einem anderen Auto zusammengestoßen - für seinen geschrotteten Porsche will der Autofahrer von seiner Versicherung mehr als 82.000 Euro.

Weil diese dem Mann aber die Teilnahme an einem Autorennen vorwirft und deswegen nicht zahlen will, muss das Oberlandesgericht München (OLG) in einer Berufung entscheiden.