Von: Redaktion DER FARANG | 20.05.19

Selenskyj wird neuer Präsident der Ukraine

KIEW (dpa) - Einen Monat nach seiner Wahl wird Wolodymyr Selenskyj am Montag (9.00 Uhr) neuer Präsident der Ukraine.



Der frühere Komiker will bei einer feierlichen Sitzung des Parlaments den Amtseid ablegen und danach die Geschäfte von Petro Poroschenko übernehmen.

Parteivorsitzende treffen in TV-Debatte zur Europawahl aufeinander

BERLIN (dpa) - Wenige Tage vor der Europawahl treffen die Vorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien am Montag (21.00 Uhr) in einer Live-Debatte im Fernsehen aufeinander.



An dem Schlagabtausch in der ARD nehmen Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Andrea Nahles (SPD), Markus Söder (CSU), Christian Lindner (FDP), Annalena Baerbock (Grüne) und Jörg Meuthen (AfD) teil. Der SPD, aber auch der Union, sagen Demoskopen erhebliche Verluste bei der Wahl am kommenden Sonntag voraus.

Merkel besucht Soldaten der Panzerlehrbrigade in Munster

HANNOVER (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht am Montag (09.30 Uhr) die Panzerlehrbrigade 9 der Bundeswehr in Munster im Heidekreis.



Deutschland hat 2019 die Verantwortung für die schnelle Eingreiftruppe der Nato. Den Kern dieser sogenannten Nato-Speerspitze bildet die Panzerlehrbrigade. In dem multinationalen Verband dienen Männer und Frauen aus neun Ländern.

Nach Busunglück auf A9 bei Leipzig wird Unglücksursache gesucht

LEIPZIG (dpa) - Nach dem Busunglück auf der Autobahn 9 bei Leipzig steht am Montag die Suche nach der Ursache im Mittelpunkt.



Bei dem Unfall kam mindestens ein Mensch ums Leben, sieben weitere wurden schwer verletzt, einige sogar lebensbedrohlich, wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei in Weißenfels sagte. Der Bus des Unternehmens Flixbus war in Richtung München am frühen Sonntagabend verunglückt und schwer beschädigt auf der Seite liegen geblieben. Ein anderes Auto war laut Polizei nicht an dem Unfall beteiligt. An Bord des Busses waren 75 Menschen; auch die übrigen 67 wurden mehr oder weniger schwer verletzt.

Wirtschaftsforum berät über Zukunft des Standortes Ostdeutschland

BAD SAAROW (dpa) - Mehr als 200 Konferenzteilnehmer beraten von Montag (10.00 Uhr) an im brandenburgischen Bad Saarow über die Zukunftsperspektiven des Wirtschaftsstandorts Ostdeutschland.



Nach Angaben der Veranstalter ist kurz vor der Europawahl das Verhältnis der ostdeutschen Länder zu Europa ein Kernthema. Darüber hinaus geht es um die Herausforderungen der digitalen Umstellung in Unternehmen.

Experten beraten über Probleme und Chancen der Integration

ULM (dpa) - Um Schwierigkeiten bei der Integration geht es ab Montag in Ulm.



Die Integrationsbeauftragten von Bund, Ländern und Kommunen kommen in der Donaustadt zu ihrer Bundeskonferenz zusammen. Vor Beginn der Beratungen gibt es am Montag (12.00 Uhr) eine Pressekonferenz unter anderem mit der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Staatsministerin Annette Widmann-Mauz (CDU).

Prozess um Wuppertaler «Scharia-Polizei» wird neu aufgerollt

WUPPERTAL (dpa) - Fünf Jahre nach dem Auftritt der selbst ernannten «Scharia-Polizei» in Wuppertal beschäftigt sich die Justiz erneut mit dem Fall.



Vor dem Wuppertaler Landgericht beginnt am Montag (09.15 Uhr) die Neuauflage des Prozesses gegen sieben Angeklagte. Der Bundesgerichtshof hatte die Freisprüche der Männer aufgehoben und die Neuauflage angeordnet.

Verkehrsverbände präsentieren Potenzial stillgelegter Bahnstrecken

BERLIN (dpa) - Zwei Verkehrsverbände legen am Montag (10.00 Uhr) eine Liste mit stillgelegten Bahnstrecken vor, für die sie eine Reaktivierung empfehlen.



«Bundesweit sorgt die starke Nachfrage dafür, dass mehr und mehr alte Verbindungen nach langer Pause erstmals wieder genutzt werden», heißt es in der Ankündigung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen und der Allianz pro Schiene. Wie viel Potenzial im deutschen Schienennetz steckt, wollen die Verbände nun in Berlin vorstellen.

Weltweiter Katalog der Krankheiten und Symptome wird aktualisiert

GENF (dpa) - Erstmals seit 30 Jahren wird der weltweit gültige Katalog der Gesundheitsstörungen grundlegend neu gefasst.



Nun sollen auch zwanghaftes Sexualverhalten und Video- oder Online-Spielsucht dazu gehören. Der Katalog soll bei der am Montag in Genf beginnenden 72. Jahresversammlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) formal beschlossen werden.

Willem-Alexander und Máxima in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg

SCHWERIN/POTSDAM (dpa) - Das niederländische Königspaar besucht von Montag (12.30 Uhr) an für drei Tage den Nordosten Deutschlands.



Zunächst stehen für Willem-Alexander und seine Frau Máxima Gespräche und Besichtigungen in Mecklenburg-Vorpommern an. Am Dienstagnachmittag reisen sie weiter nach Brandenburg. Laut Schweriner Staatskanzlei handelt es sich um einen Arbeitsbesuch.

Fassbinder Center mit Nachlass des Regisseurs öffnet in Frankfurt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Rainer Werner Fassbinder hat den deutschen Film entscheidend geprägt.



Ein Großteil seines Nachlasses ist von Montag an in Frankfurt zugänglich: Das Deutsche Filminstitut und das Filmmuseum eröffnen (15.00 Uhr) das neue Fassbinder Center. Filmmuseum und Filminstitut nutzen die Eröffnung des Fassbinder Centers, um ihr 70-jähriges Bestehen zu feiern (14.00 Uhr).

Mona Barthel eröffnet den deutschen Tennistag in Nürnberg

NÜRNBERG (dpa) - Fedcup-Spielerin Mona Barthel eröffnet am Montag (11.00 Uhr) den deutschen Tag beim Damen-Tennisturnier in Nürnberg.



Die 28-Jährige aus Neumünster muss in ihrem Auftaktspiel auf dem Center Court gegen Paula Ormaechea aus Argentinien antreten. In weiteren Erstrundenpartien bei dem mit 250 000 US-Dollar dotierten WTA-Event sind Anna-Lena Friedsam, die frühere Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki und Qualifikantin Jule Niemeier im Einsatz.