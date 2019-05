Von: Redaktion DER FARANG | 14.05.19

Merkel spricht vor Klima-Diplomaten aus aller Welt

BERLIN (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nimmt am Dienstag (ab 9.50 Uhr) in Berlin an Klimaschutz-Verhandlungen von Vertretern aus rund 35 Ländern teil.



Am Vormittag will sie eine Rede vor den Delegierten des Petersberger Klimadialogs halten. Dieses jährliche informelle Treffen gibt es seit 2010. Es sollte damals nach dem gescheiterten UN-Klimagipfel von Kopenhagen neuen Schwung in die Verhandlungen bringen.

EU-Minister beraten über Terrorbekämpfung in Afrika

BRÜSSEL (dpa) - Die Außen- und Verteidigungsminister der EU-Staaten wollen am Dienstag bei einem gemeinsamen Treffen in Brüssel über die schwierige Terror- und Schleuserbekämpfung in der afrikanischen Sahelzone beraten.



Schwerpunkt soll dabei vor allem die Zusammenarbeit mit den sogenannten G5-Ländern Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger und Tschad sein. Diese hatten zuletzt mit EU-Unterstützung mit dem Aufbau einer rund 5.000 Mann starken gemeinsamen Einsatztruppe begonnen.

US-Außenminister Pompeo in Russland zu Krisengesprächen

MOSKAU (dpa) - US-Außenminister Mike Pompeo will bei seinem ersten offiziellen Besuch in Russland mit seinem Kollegen Sergej Lawrow über mögliche Auswege aus der Vielzahl internationaler Krisen sprechen.



Die beiden Politiker kommen am Dienstag in Sotschi am Schwarzen Meer zusammen, um etwa über die Lage in Venezuela, in Syrien und in der Ukraine zu sprechen.

Koalitionsausschuss berät Steuerschätzung und Paketboten-Gesetz

BERLIN (dpa) - Angesichts weniger stark sprudelnder Steuereinnahmen wollen die Spitzen der schwarz-roten Koalition am Dienstag (19.00 Uhr) darüber beraten, welche Kernanliegen Priorität haben.



Die SPD rückt bislang nicht von ihrem Vorhaben einer Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung ab, die Union dagegen fordert Entlastungen für die Wirtschaft. An der Runde um Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sollen die Parteichefs von CDU, CSU und SPD - Annegret Kramp-Karrenbauer, Markus Söder und Andrea Nahles - teilnehmen.

Urteil gegen «Lifeline»-Kapitän auf Malta erwartet

VALLETTA (dpa) - Im Prozess gegen den Kapitän eines Migranten-Rettungsschiffes der Dresdner Hilfsorganisation Mission Lifeline soll am Dienstag (11.00 Uhr) auf Malta das Urteil fallen.



Claus-Peter Reisch wird vorgeworfen, vergangenen Sommer ein nicht ordnungsgemäß registriertes Boot gesteuert zu haben.

BKA stellt Statistik zur politisch motivierten Gewalt vor

BERLIN (dpa) - Gemeinsam mit BKA-Chef Holger Münch stellt Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Dienstag die aktuellen Zahlen zur politisch motivierten Kriminalität vor.



Während es bei den Rechtsextremisten immer noch vor allem gegen Flüchtlinge und andere Zuwanderer geht, wechselt im linken Spektrum häufiger das Aufregerthema, mit dem Extremisten Anschluss an andere Teile der Gesellschaft suchen - ob das die AfD ist, der Hambacher Forst oder Immobilienfirmen, die in der Berliner Innenstadt schicke Eigentumswohnungen bauen.

BGH verhandelt zu Bank-Entgelten und gekündigten Sparverträgen

KARLSRUHE (dpa) - Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe prüft am Dienstag in gleich zwei Fällen die Rechte von Sparkassen-Kunden. Verhandelt wird am Vormittag.



Ob eines oder möglicherweise sogar beide Urteile noch am selben Tag verkündet werden, ist offen. Im ersten Fall (9.00 Uhr) geht es um Extra-Gebühren fürs Abheben oder Einzahlen am Bankschalter. Direkt im Anschluss (10.00 Uhr) streiten Sparer aus Sachsen-Anhalt für die Fortführung ihrer Prämiensparverträge.

Thyssenkrupp legt Zahlen vor - Entwicklung «schlechter als erwartet»

ESSEN (dpa) - Der Industriekonzern Thyssenkrupp legt am Dienstag Zahlen für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres vor.



Vorstandschef Guido Kerkhoff hat bereits eingeräumt, die aktuelle Entwicklung sei «schlechter als erwartet». Dies liege vor allem an der Konjunktureintrübung, unter der Thyssenkrupp besonders als Automobilzulieferer leide.

EU-Gericht urteilt über Markenrechte für Fußballstar Neymar

LUXEMBURG (dpa) - Das EU-Gericht urteilt am Dienstag (9.30 Uhr) in Luxemburg über die Markenrechte des brasilianischen Fußballstars Neymar.



Hintergrund ist ein längerer Rechtsstreit zwischen Neymar da Silva Santos Júnior - so der volle Name des Profis von Paris Saint-Germain - und einem Portugiesen. Der hatte sich 2013 die Markenrechte für «NEYMAR» in der Europäischen Union für Kleidung, Schuhe und Kopfbedeckungen gesichert. Neymar ging dagegen erfolgreich vor, das EU-Markenamt kam zu dem Schluss, dass der Portugiese den Ruf des Fußballers ausnutzen wollte. Gegen diese Entscheidung klagt der Portugiese nun in Luxemburg.

Aktionäre wollen Antworten von Volkswagen-Führung

BERLIN (dpa) - Der weltgrößte Autobauer Volkswagen steht weiter unter Beschuss von vielen Seiten.



Am Dienstag (10.00 Uhr) muss Vorstandschef Herbert Diess nach gut einem Jahr an der Konzernspitze bei der Hauptversammlung in Berlin den Aktionären Rede und Antwort stehen.

Innogy-Übernahme wird Thema auf der Eon-Hauptversammlung

ESSEN (dpa) - Beim Energiekonzern Eon treffen sich am Dienstag (10.00 Uhr) die Aktionäre zur Hauptversammlung.



Vorstandschef Johannes Teyssen wird sie dabei auch über den Stand der Übernahme der RWE-Tochter Innogy informieren.

Im Armbrust-Fall werden Obduktionsergebnisse erwartet

PASSAU/WITTINGEN (dpa) - Im Fall der getöteten fünf Menschen in Bayern und Niedersachsen sollen am Dienstag im Laufe des Tages die Ergebnisse der Obduktionen vorliegen.



Drei Tote waren am Samstag in einer Pension in Passau gefunden worden, zwei weitere am Montag in Wittingen bei Gifhorn - in der Wohnung einer der beiden in Passau gefundenen toten Frauen.

Erste Domschweizerinnen am Kölner Dom stellen sich vor

KÖLN (dpa) - Zeitenwende im Kölner Dom: Am Dienstag (10.30 Uhr) stellen sich die ersten vier Domschweizerinnen vor.



Sie sollen künftig zusammen mit den 26 männlichen Domschweizern über die Ordnung in Deutschlands größter und bekanntester Kathedrale wachen.

Weitere Plädoyers im Prozess um Dreifachmord von Hille erwartet

BIELEFELD (dpa) - Im Prozess um den Dreifachmord von Hille in Ostwestfalen sollen am Dienstag (9.00 Uhr) Nebenkläger und Verteidiger ihre Plädoyers halten.



Die Staatsanwaltschaft hatte lebenslange Haft für beide Angeklagte gefordert. Sie beantragte Mitte April vor dem Landgericht Bielefeld zudem die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld für die 52 und 25 Jahre alten Männer. Bei dieser Höchststrafe wäre eine vorzeitige Haftentlassung so gut wie ausgeschlossen.

Prozess um jahrzehntelangen Kindesmissbrauch in Thailand

MÜNCHEN (dpa) - In München kommt es am Dienstag (9.30 Uhr) zu einem seltenen Prozess: Ein 67 Jahre alter Mann steht vor Gericht, weil er jahrzehntelang thailändische Kinder missbraucht haben soll.



103 Fälle hat die Staatsanwaltschaft angeklagt. Die grauenvollen Taten soll der Mann zum Teil selbst dokumentiert haben.

ESC in Tel Aviv beginnt unter strengen Sicherheitsvorkehrungen

TEL AVIV/BERLIN (dpa) - Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen beginnt am Dienstag der Eurovision Song Contest in Tel Aviv mit dem ersten Halbfinale.



Ab 21 Uhr können Zuschauer beim ARD-Digitalsender One die Auftritte von 17 Teilnehmern verfolgen. Deutsche Fans dürfen allerdings erst am Donnerstag beim zweiten Halbfinale abstimmen. Der ESC endet mit dem Finale am Samstag. Zur Sicherung setzt Israel in dieser Woche rund 20 000 Polizisten ein.

Filmfest Cannes beginnt mit Jim Jarmusch

CANNES (dpa) - Das Filmfestival Cannes wird Dienstagabend mit einer Zombie-Komödie eröffnet.



«The Dead Don't Die» ist der neue Film des US-Amerikaners Jim Jarmusch («Paterson»; «Night on Earth»). Zur Weltpremiere am Abend werden auch zahlreiche Prominente aus dem Werk erwartet.

Voss-Tecklenburg nominiert 23 Spielerinnen für Frauenfußball-WM

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gibt am Dienstag (13.00 Uhr) in Frankfurt/Main ihren Kader für die Weltmeisterschaft der Frauen bekannt.



Insgesamt 23 Spielerinnen, darunter drei Torhüterinnen, umfasst das Aufgebot für das Weltturnier in Frankreich, das vom 7. Juni bis 7. Juli in neun Städten ausgetragen wird. Titelverteidiger sind die USA.

Deutschland gegen Frankreich bei Eishockey-WM - Schon mit Grubauer?

KOSICE (dpa) - Für Deutschlands Eishockey-Nationalteam geht die Weltmeisterschaft in der Slowakei am Dienstag gegen Frankreich (20.15 Uhr) weiter.



Nach den beiden Siegen gegen Großbritannien und Dänemark will das Team von Bundestrainer Toni Söderholm erneut gewinnen, um in der Vorrunde auf Viertelfinalkurs zu bleiben.