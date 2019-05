Von: Redaktion DER FARANG | 13.05.19

Außenminister beraten über Iran-Dilemma

BRÜSSEL (dpa) - Die Außenminister der EU-Staaten wollen am Montag über die immer komplizierter werdenden Rettungsbemühungen für das Atomabkommen mit dem Iran beraten.



Konkret geht es dabei vor allem darum, trotz US-amerikanischer Sanktionsdrohungen Handelsbeziehungen mit dem Iran aufrechtzuerhalten.

Minister aus rund 35 Ländern beraten in Berlin über Klimaschutz

BERLIN (dpa) - Über die Umsetzung des Klimaabkommens von Paris beraten von Montag (8.30 Uhr) an zwei Tage lang Minister aus rund 35 Staaten in Berlin.



Den jährlichen Petersberger Klimadialog gibt es seit 2010, damals sollte das informelle Treffen nach dem enttäuschenden Weltklimagipfel von Kopenhagen wieder Schwung in die Verhandlungen bringen. Mit-Gastgeber neben der Bundesregierung ist diesmal Chile, dort findet dieses Jahr im Dezember der UN-Klimagipfel statt. Am Dienstag wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprechen.

Trump empfängt Orban im Weißen Haus

WASHINGTON (dpa) - US-Präsident Donald Trump empfängt am Montag den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban in Washington.



Aus dem Weißen Haus hieß es vorab, mit Blick auf die langjährige Verbindung beider Länder wollten Trump und Orban über eine weitere Vertiefung der Beziehungen sprechen - unter anderem bei Handel, Energie, Cybersicherheit und der Zusammenarbeit innerhalb der Nato. Nach Angaben der US-Regierung ist mit Orban zum ersten Mal seit 14 Jahren wieder ein ungarischer Ministerpräsident zu Gast im Weißen Haus.

Verfassungsschutz-Symposium zu Extremisten in sozialen Medien

BERLIN (dpa) - Über soziale Medien können Extremisten neue Anhänger finden und teilweise auch ungehindert Falschmeldungen verbreiten.



Was das für Folgen hat und was sich dagegen tun lässt, darüber diskutiert die Spitze des Bundesamtes für Verfassungsschutz am Montag mit Experten und Journalisten in Berlin. Mit dabei ist auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).

Schwedens Staatsanwaltschaft gibt Entschluss im Fall Assange bekannt

STOCKHOLM (dpa) - Die schwedische Staatsanwaltschaft will am Montag bekanntgeben, ob sie die Voruntersuchungen zu Vergewaltigungsvorwürfen gegen Wikileaks-Gründer Julian Assange wiederaufnimmt.



Die Wiederaufnahme der vorläufigen Ermittlungen in Schweden war am 11. April - dem Tag, als Assange in London festgenommen worden war - von der Anwältin einer Frau beantragt worden, die Anschuldigungen gegen Assange vorgebracht hatte.

Gericht will voraussichtlich Urteil zum Mietspiegel bekanntgeben

MÜNCHEN (dpa) - Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof will voraussichtlich am Montag sein Urteil im Rechtsstreit um den Münchner Mietspiegel bekanntgeben.



Die Haus- und Wohnungsbesitzervereinigung Haus und Grund war vor Gericht gezogen, weil sie von der Stadt München wissen will, auf welchen konkreten Daten genau der Mietspiegel basiert. Sie will beispielsweise wissen, welche Wohnungen einfließen und welche nicht. Denn sie hat Zweifel an der Richtigkeit des Mietspiegels - nicht an der Auswertung, aber an der Erhebung der Daten.

Bundeskanzlerin besucht Junior Uni in Wuppertal

WUPPERTAL (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besucht am Montag (14.00 Uhr) die Junior Uni in Wuppertal.



Die ganzjährig geöffnete, privat finanzierte Lehr- und Forschungseinrichtung bietet altersgerechte Kurse für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 4 und 20 Jahren an. Dabei geht es unter anderem um Technik, Architektur und Geisteswissenschaften.

Im Prozess um ihr Verschwinden sagt Maria aus

FREIBURG (dpa) - Im Prozess um die jahrelang verschwundene Maria will das Landgericht Freiburg am Montag (9.00 Uhr) die heute 19-Jährige hören.



Sie ist Gerichtsangaben zufolge die Hauptzeugin und neben ihrer Mutter Nebenklägerin in dem Strafprozess. Angeklagt ist ein 58-Jähriger, dem Kindesentführung und sexueller Missbrauch zur Last gelegt werden.