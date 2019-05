Von: Redaktion DER FARANG | 11.05.19

Maria 2.0 - Bundesweit treten Frauen in den Kirchenstreik

MÜNSTER (dpa) - Die in Münster entstandene Bewegung für mehr Frauenrechte in der katholischen Kirche startet am Samstag bundesweit einen einwöchigen Kirchenstreik.



Unter dem Motto Maria 2.0 wollen die gläubigen Frauen, die vielfach ehrenamtlich tätig sind, damit gegen Machtstrukturen in der Kirche und die von ihnen kritisierte Vertuschung von sexuellem Missbrauch durch Amtsträger protestieren.

ADAC wählt neues Präsidium - Hauptversammlung am Nürburgring

NÜRBURG (dpa) - Der ADAC wählt am Samstag (10.00 Uhr) ein neues Präsidium. Rund 200 Delegierte der 18 Regionalclubs werden bei der Hauptversammlung auf dem Nürburgring erwartet.



Ulrich Klaus Becker, Präsidiumskollege von Clubpräsident August Markl, kandidiert als dessen neuer Stellvertreter.

Kunst-Biennale in Venedig öffnet - Preise werden verliehen

VENEDIG (dpa) - Die 58. Kunst-Biennale in Venedig öffnet am Samstag (10.00 Uhr) für das Publikum.



Zum Auftakt werden Preise unter anderem für den besten Künstler und den besten nationalen Beitrag verliehen. Die Jury wird von der Direktorin des Berliner Martin-Gropius-Baus, Stephanie Rosenthal, geleitet.

München will vorzeitig Meister werden - BVB hofft auf Leipzig-Hilfe

BERLIN (dpa) - Der FC Bayern München will am vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga seinen siebten Meistertitel in Serie perfekt machen.



Gelingt der Elf von Trainer Niko Kovac am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Tabellendritten RB Leipzig der 24. Saisonsieg, hat Verfolger Borussia Dortmund keine Chance mehr auf die Meisterschaft. Denn der BVB geht mit vier Punkten Rückstand auf den Tabellenführer in den 33. Spieltag. Deshalb müssen die Borussen gegen Fortuna Düsseldorf unbedingt gewinnen und zudem auf einen Ausrutscher des Rekordmeisters hoffen, um am letzten Spieltag vielleicht doch noch eine Chance zu haben.

Giro startet in Bologna - Roglic, Nibali und Dumoulin die Favoriten

BOLOGNA (dpa) - Mit einem acht Kilometer langen Einzelzeitfahren startet am Samstag der 102. Giro d'Italia in Bologna.



Als Favoriten auf den Gesamtsieg gelten Ex-Skispringer Primoz Roglic aus Slowenien, die früheren Gesamtsieger Vincenzo Nibali aus Italien und der Niederländer Tom Dumoulin sowie der britische Vuelta-Champion Simon Yates.

Deutsches Eishockey-Team startet gegen Großbritannien in WM

KOSICE (dpa) - Für Deutschlands Eishockey-Nationalteam startet die Weltmeisterschaft in der Slowakei am Samstag mit dem Spiel gegen Außenseiter Großbritannien (16.15 Uhr).



In Kosice gibt dabei auch Toni Söderholm sein WM-Debüt als Bundestrainer. Der 41 Jahre alte Finne ist Nachfolger von Marco Sturm, der nach dem Gewinn der olympischen Silbermedaille im vergangenen Jahr in die nordamerikanische Profiliga NHL gewechselt war.

Ferrari-Star Vettel bei Formel-1-Qualifikation Außenseiter

BARCELONA (dpa) - Formel-1-Pilot Sebastian Vettel muss am Samstag (15.00 Uhr) in der Qualifikation zum Großen Preis von Spanien wohl auf eine Überraschung hoffen.



Im Training von Barcelona konnten der 31-Jährige und sein Ferrari-Team das Tempo der Mercedes nicht mitgehen. Die beiden Silberpfeil-Fahrer Valtteri Bottas und Lewis Hamilton sind daher Favoriten auf die Pole Position für den fünften Saisonlauf am Sonntag.