Von: Redaktion DER FARANG | 10.05.19

Abstimmung über Vertrauensfrage in Athen am Freitag

ATHEN (dpa) - Das griechische Parlament wird am späten Freitagabend über die Vertrauensfrage des linken Ministerpräsidenten Alexis Tsipras abstimmen.



Die Debatte dazu hatte am Mittwoch begonnen. Zuvor hatte die konservative griechische Opposition ein Misstrauensvotum gegen einen Minister der Regierung Tsipras gestellt. Tsipras drehte jedoch den Spieß um und stellte die Vertrauensfrage.

USA erhöhen Zölle auf Warenimporte aus China

WASHINGTON (dpa) - Die USA wollen ungeachtet laufender Verhandlungen von Freitag an die Sonderzölle auf Warenimporte aus China empfindlich erhöhen.



Eine entsprechende Notiz wurde am Donnerstag im Bundesregister veröffentlicht. Präsident Donald Trump hatte die Maßnahme am vergangenen Sonntag via Twitter angekündigt.

Steinmeier setzt zweitägigen Besuch in Slowenien fort

LJUBLJANA (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier setzt am Freitag seinen zweitägigen Besuch in Slowenien fort und trifft gegen Mittag (ca. 11.45 Uhr) mit Ministerpräsident Marjan Sarec zusammen. Thema des Besuches ist die Europawahl in zweieinhalb Wochen sowie ein Aufruf von 21 EU-Staatsoberhäuptern, am 26. Mai zur Wahl zu gehen.

Verfassungsrechtler diskutieren Pläne für Grundsteuer-Reform

BERLIN (dpa) - Verfassungsrechtler diskutieren am Freitag die Pläne von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) für eine Reform der Grundsteuer.



Bei einer Expertenanhörung in Berlin soll es vor allem darum gehen, ob eine sogenannte Öffnungsklausel eingeführt werden darf. Bayern will, dass den Bundesländern erlaubt wird, von einer Bundesregelung abzuweichen, denn dem Freistaat gefällt Scholz' Reformvorschlag nicht.

Urteil im Prozess um Amberger Prügelattacke erwartet

AMBERG (dpa) - Im Prozess um die Amberger Prügelattacke will das örtliche Amtsgericht am Freitag (8.30 Uhr) das Urteil verkünden.



Auf der Anklagebank sitzen vier Asylbewerber - drei Afghanen und ein Iraner. Die vier Männer hatten in dem Prozess eingeräumt, nach Alkohol- und Drogenkonsum wahllos auf Passanten eingeschlagen zu haben.

Angeklagte wegen Weitergabe von Staatsgeheimnissen vor Gericht

DÜSSELDORF (dpa) - Als Mitarbeiter in der Rüstungsindustrie sollen sie Staatsgeheimnisse weitergegeben haben: Zwei 56 und 60 Jahre alten Angeklagten wird wegen «Offenbarens von Staatsgeheimnissen» von Freitag (09.30 Uhr) an in Düsseldorf der Prozess gemacht. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen vor, ein Geheimdokument des Verteidigungsministeriums herumgereicht zu haben.

Uber startet an der Börse - Größte Premiere seit Jahren

NEW YORK (dpa) - Der US-Fahrdienstvermittler Uber will am Freitag sein mit Spannung erwartetes Debüt an der New York Stock Exchange (Nyse) geben.



Obwohl sich die Nachfrage nach den Aktien zuletzt eher in Grenzen gehalten haben soll, dürfte das aggressiv expandierende Unternehmen einen der größten Börsengänge der Finanzgeschichte stemmen.

Bundesamt gibt Außenhandelsdaten für das erste Quartal bekannt

WIESBADEN (dpa) - Das Klima für die exportorientierte deutsche Wirtschaft ist rauer geworden.



«Die Ungewissheit aufgrund der vielen ungelösten Konflikte schlägt sich in den Auftragsbüchern nieder», sagte jüngst der Präsident des Außenhandelsverbandes BGA, Holger Bingmann. Wie sich der Export von Waren «Made in Germany» angesichts internationaler Handelskonflikte und der Abkühlung der Weltkonjunktur im ersten Quartal entwickelt hat, gibt das Statistische Bundesamt am Freitag (8.00 Uhr) in Wiesbaden bekannt.

Luxemburg und USA kooperieren bei Weltraum-Bergbau

LUXEMBURG (dpa) - Luxemburg und die USA werden künftig bei der kommerziellen Nutzung des Weltraums eng zusammenarbeiten.



Das sieht eine Absichtserklärung vor, die US-Handelsminister Wilbur Ross und der luxemburgische Wirtschaftsminister Etienne Schneider am Freitag (11.50 Uhr) unterzeichnen werden. Das Großherzogtum hatte im September eine Weltraumagentur gegründet.

Katholische Laien beraten über kirchlichen Reformprozess

MAINZ (dpa) - Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) berät am Freitag (ab 9.30 Uhr) auf seiner Frühjahrsvollversammlung in Mainz über innerkirchliche Reformen.



Der Zusammenschluss von Vertretern der Diözesanräte, katholischer Verbände und Laienorganisationen will den Ball aufnehmen, der dem ZdK im März von der Deutschen Bischofskonferenz zugespielt wurde: Die Bischöfe haben der Laienvertretung einen «synodalen Weg» vorgeschlagen, auf dem über Konsequenzen aus den zahlreichen Fällen von sexuellem Missbrauch in der Kirche gesprochen werden soll.

Seegerichtshof verhandelt über Aktion gegen ukrainische Schiffe

HAMBURG/MOSKAU (dpa) - Der Internationale Seegerichtshof verhandelt am Freitag (10.00 Uhr) in Hamburg über den Zwischenfall auf dem Schwarzen Meer zwischen Russland und der Ukraine im vergangenen November. Die russische Küstenwache hatte drei ukrainische Kriegsschiffe bei dem Versuch gewaltsam gestoppt, aus dem Schwarzen Meer ins Asowsche Meer zu gelangen.

Höchstgrenze erreicht: 90 Millionen Euro im Eurojackpot

HELSINKI (dpa) - Im Eurojackpot liegt wieder die Höchstsumme von 90 Millionen Euro, am Freitagabend werden in Helsinki die Gewinnzahlen gezogen.



Sollte ein Tipper aus Deutschland den Jackpot knacken, wäre der deutsche Lottorekord aus dem Jahr 2016 eingestellt. Damals hatte sich ein Spieler aus Baden-Württemberg den Riesengewinn von 90 Millionen Euro gesichert. Am 8. Februar gingen zudem rund 63,2 Millionen Euro nach Rheinland-Pfalz. Zuletzt wurde der Jackpot mit 53,4 Millionen Euro am 15. März in Schweden getroffen.

Biobauernhof und Frauenhilfe - Royals beenden Deutschlandreise

MÜNCHEN (dpa) - Zum Abschluss ihrer viertägigen Deutschlandreise trennen sich am Freitag kurzzeitig die Wege von Prinz Charles und seiner Frau, Herzogin Camilla.



Während der britische Thronfolger am Vormittag einen Biobauernhof in Oberbayern besucht, stattet seine Ehefrau dem Münchner Frauenhilfsprojekt Imma einen Besuch ab.

Mann soll 19-Jährige im Fan-Zug vergewaltigt haben

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Eine junge Frau soll auf der Rückfahrt von einem Fußball-Bundesligaspiel in der Toilette eines Fan-Zugs vergewaltigt worden sein.



Dafür steht von Freitag (9.00 Uhr) an ein schon früher verurteilter Vergewaltiger vor Gericht. In dem Verfahren vor dem Amtsgericht Mönchengladbach ist das damals 19 Jahre alte Opfer Nebenklägerin.

Sicherungsverwahrung für Mörder von Elias? Revisionsprozess beginnt

POTSDAM (dpa) - Muss der Mörder von Elias (6) und Mohamed (4) auch nach seiner lebenslangen Freiheitsstrafe in Haft bleiben?



Mit dieser Frage befasst sich das Landgericht Potsdam im Revisionsprozess gegen Silvio S. am Freitag (10.00 Uhr). Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) muss das Gericht erneut prüfen, ob bei dem verurteilten Mörder ein Hang zur Begehung weiterer schwerer Straftaten vorliegt und eine Sicherungsverwahrung nach der Haft erforderlich ist.

Deutscher Pavillon wird auf Kunst-Biennale in Venedig eingeweiht

VENEDIG (dpa) - Auf der Kunst-Biennale in Venedig wird am Freitag (15.00 Uhr) der deutsche Pavillon eingeweiht.



Die Künstlerin, die sich für den Beitrag den Namen Natascha Süder Happelmann gegeben hat, setzt sich mit Migration, Ausgrenzung und Fragen des Zusammenlebens auseinander. Unter anderem wurde ein Staudamm in das Gebäude eingezogen.

Eishockey-Weltmeisterschaft startet in der Slowakei

BRATISLAVA/KOSICE (dpa) - Die 83. Eishockey-Weltmeisterschaft startet am Freitag in der Slowakei.



Das deutsche Team beginnt erst am Samstag gegen Außenseiter Großbritannien. Top-Favorit auf den Titel ist Rekord-Weltmeister Russland. Dahinter werden auch Titelverteidiger Schweden und den USA gute Chancen eingeräumt.