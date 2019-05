Von: Redaktion DER FARANG | 08.05.19

Iran will Verpflichtungen aus Atomdeal «reduzieren»

TEHERAN (dpa) - Zum Jahrestag des US-Ausstiegs aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran will Teheran seine Verpflichtungen aus dem Wiener Deal «schrittweise reduzieren».



Präsident Hassan Ruhani werde am Mittwoch seine Kollegen in China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Russland über die Entscheidung informieren, berichtete die iranische Agentur Irna. Details wurden vorab nicht bekannt.

Pompeo nach Irak-Trip in Großbritannien erwartet

BAGDAD (dpa) - Nach seinem Überraschungsbesuch im Irak und der damit verbundenen Absage seiner eigentlich nach Berlin geplanten Reise wird US-Außenminister Mike Pompeo am Mittwoch in Großbritannien erwartet.



Dort will er unter anderem mit Premierministerin Theresa May und Außenminister Jeremy Hunt politische Gespräche führen. Pompeo hatte sich bei der Kurzvisite in Bagdad mit mehreren Vertretern der irakischen Regierung getroffen, um über die wachsenden Spannungen mit dem Nachbarland Iran zu sprechen. Eigentlich hatte der US-Außenminister am Dienstag gut ein Jahr nach seinem Amtsantritt erstmals Deutschland besuchen wollen. In Berlin waren Treffen mit Außenminister Heiko Maas (SPD) und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) angesetzt gewesen.

Kabinett will Erhöhung des Wohngeldes beschließen

BERLIN (dpa) - Das Bundeskabinett will am Mittwoch (9.30 Uhr) unter anderem eine Erhöhung des Wohngelds beschließen. Zum 1. Januar soll der staatliche Mietzuschuss für einen Zwei-Personen-Haushalt von 145 Euro auf 190 Euro im Monat steigen.

Bundesgericht entscheidet über Geld für Schulbücher bei Hartz IV

KASSEL/HILDESHEIM (dpa) - Müssen Jobcenter Hartz-IV-Empfängern die Schulbücher bezahlen? Über diese Frage entscheidet am Mittwoch das Bundessozialgericht in Kassel. Verhandelt werden zwei Klagen aus Hildesheim und dem Landkreis Celle.

Türkische Opposition bemüht sich nach Wahl-Annullierung um Einigkeit

ISTANBUL (dpa) - Nach der Annullierung der Bürgermeisterwahl in Istanbul ringt die Opposition um ein gemeinsames Vorgehen im anstehenden Wahlkampf.



Die kleine islamistische Oppositionspartei Saadet will am Mittwoch beraten und Medienberichten zufolge darüber entscheiden, ob sie bei einer Wahlwiederholung im Juni zugunsten des Kandidaten der größten Oppositionspartei CHP, Ekrem Imamoglu, auf einen eigenen Kandidaten verzichtet.

Viele Preise und Lob von der Kanzlerin: Fraunhofer feiert 70.

MÜNCHEN (dpa) - Festakt mit Kanzlerin: Mit einer Rede von Angela Merkel (CDU) will die Fraunhofer-Gesellschaft am Mittwochnachmittag (16.00 Uhr) in München ihr 70-jähriges Bestehen feiern. Zu der Veranstaltung in den Eisbach-Studios werden rund 700 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft erwartet.

25 Jahre Demokratie in Südafrika: Bürger wählen neues Parlament

JOHANNESBURG (dpa) - Ein Vierteljahrhundert nach der Abschaffung des rassistischen Apartheid-Regimes wählen die Bürger Südafrikas zum sechsten Mal ein neues Parlament.



Rund 27 Millionen Südafrikaner sind am Mittwoch von 7.00 Uhr bis 21.00 MESZ aufgerufen, die 400 Abgeordneten des Parlaments sowie Provinzvertretungen zu wählen.

Royal-Fans freuen sich auf ersten Blick auf Meghans Baby

LONDON (dpa) - Mit Spannung erwarten Fans des britischen Königshauses am Mittwoch den ersten Blick auf das Baby von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34). Baby Sussex, wie der Junge bisher genannt wird, war am Montag zur Welt gekommen.

Prinz Charles besucht Leipzig und Gartenreich Dessau-Wörlitz

LEIPZIG (dpa) - Prinz Charles (70) und Herzogin Camilla (71) besuchen am Mittwoch Leipzig und das Gartenreich Dessau-Wörlitz. Auf ihrer Deutschlandreise wollen die Mitglieder der britischen Königsfamilie laut Stadtverwaltung Leipzig in der Nikolaikirche mit Bürgerrechtlern über die Friedliche Revolution vor 30 Jahren sprechen.

Wie entwickelt sich der Alkoholkonsum bei jungen Leuten?

BERLIN (dpa) - Ist regelmäßiges Alkoholtrinken bei jungen Leuten in Deutschland wieder im Kommen? Die Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mortler und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung stellen am Mittwoch (10.00 Uhr) neue Ergebnisse einer regelmäßigen Befragung vor.

Commerzbank sieht Fortschritte im Geschäft - Quartalszahlen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Knapp zwei Wochen nach der Absage einer möglichen Fusion mit der Deutschen Bank legt die Commerzbank am Mittwoch (7.00 Uhr) ihre Zahlen für das erste Quartal vor. Nach Angaben von Commerzbank-Chef Martin Zielke ist das teilverstaatlichte Institut im Geschäft mit neuen Kunden «gut vorankommen».

Siemens stellt Details zu neuer Konzernstruktur vor

MÜNCHEN (dpa) - Mit neuen Informationen zur langfristigen Ausrichtung des Konzerns will Siemens Analysten am Mittwoch (9.30 Uhr) Rede und Antwort stehen. Zuvor präsentieren die Münchner erstmals die Zahlen des ersten Geschäftshalbjahres für die neue Konzernstruktur.

Deutsche-Börse-Hauptversammlung: Dividendenplus und Wahlen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Nach einem schwungvollen Start ins Jahr will die Deutsche Börse sich der Zustimmung ihrer Aktionäre versichern.



Für Mittwoch (10.00 Uhr) hat der Dax-Konzern die Anteilseigner zur Hauptversammlung nach Frankfurt eingeladen. Auf der Tagesordnung des Aktionärstreffens steht die Abstimmung über eine kräftige Erhöhung der Dividende: Für das Geschäftsjahr 2018 soll es 2,70 je Aktie geben.

Volkswagen nennt Details für neues Elektroauto ID

BERLIN (dpa) - Auf dem Weg in die Elektromobilität will Volkswagen am Mittwoch einen für das Unternehmen wichtigen Schritt gehen. Markenvertriebschef Jürgen Stackmann wird in Berlin (13.00 Uhr) Details zu dem Wagen nennen, der der Golf für das Elektrozeitalter werden soll.

Maria jahrelang verschwunden - Prozess gegen Begleiter beginnt

FREIBURG (dpa) - Im Fall der mehr als fünf Jahre lang verschwundenen Maria aus Freiburg beginnt am Mittwoch (9.00 Uhr) der Prozess gegen den langjährigen Begleiter des Mädchens. Der heute 58 Jahre alte Mann aus Blomberg in Nordrhein-Westfalen muss sich vor dem Landgericht Freiburg verantworten.

Prozess um Schmuggel von 1.100 Kilogramm Kokain beginnt

HAMBURG (dpa) - Um den Schmuggel von 1.100 Kilogramm Kokain geht es von Mittwoch (8.00 Uhr) an in einem Prozess vor dem Hamburger Landgericht.



Angeklagt sind acht Männer im Alter von 25 bis 50 Jahren. Das Rauschgift befand sich in einem Container, der per Schiff aus dem brasilianischen Hafen Santos kam, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Ajax im Champions-League-Halbfinale mit Vorteilen gegen Tottenham

AMSTERDAM (dpa) - Ajax Amsterdam steht in der Fußball-Champions-League vor dem ersten Final-Einzug seit 1996. Die Niederländer sind im Duell mit Tottenham Hotspur am Mittwoch (21.00/Sky und DAZN) Favorit.