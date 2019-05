Von: Redaktion DER FARANG | 07.05.19

Erster Deutschland-Besuch: Pompeo trifft Merkel und Maas

BERLIN (dpa) - Gut ein Jahr nach seinem Amtsantritt besucht US-Außenminister Mike Pompeo erstmals Deutschland.



In Berlin trifft er am Dienstag erst Außenminister Heiko Maas (SPD) und dann Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Zu den Hauptthemen werden voraussichtlich der Machtkampf in Venezuela, die Lage in Syrien, der Ukraine-Konflikt sowie das Verhältnis zu Russland, China und dem Iran zählen. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen sind seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump Anfang 2017 angespannt.

Merkel empfängt libyschen Regierungschef im Bundeskanzleramt

BERLIN (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt am Dienstagabend (18.45 Uhr) in Berlin den von den Vereinten Nationen anerkannten libyschen Ministerpräsidenten Fajis al-Sarradsch.



Bei ihrem Besuch in Afrika vor wenigen Tagen hatte Merkel angekündigt, sich in der EU intensiv für eine einheitliche Haltung zur angestrebten politischen Lösung in der Libyen-Krise einzusetzen. In dem nordafrikanischen Staat konkurrieren zwei Regierungen und Milizen um die Macht.

Türkische Opposition berät zu Wahlannullierung in Istanbul

ISTANBUL (dpa) - Nach dem amtlichen Beschluss zur Wiederholung der Bürgermeisterwahl in Istanbul will die empörte Opposition am Dienstag über das weitere Vorgehen beraten.



Der im April eingesetzte Bürgermeister Ekrem Imamoglu von der größten türkischen Oppositionspartei CHP kündigte an, zu diesem Zweck in die Hauptstadt Ankara zu fliegen und sich dort mit der Parteiführung zu besprechen. Die Entscheidung der zuständigen Wahlkommission, die Kommunalwahl in Istanbul auf Antrag der Regierungspartei AKP annullieren und wiederholen zu lassen, stieß auch im Ausland auf scharfe Kritik.

EU-Kommission präsentiert Konjunkturprognose

BRÜSSEL (dpa) - Vor dem Hintergrund sich eintrübender Wirtschaftsaussichten veröffentlicht die EU-Kommission am Dienstag (13.00 Uhr) ihre aktuelle Konjunkturprognose.



EU-Kommissar Pierre Moscovici wird die Annahmen der Brüsseler Behörde zum Bruttoinlandsprodukt (BIP), der Inflation und der Arbeitslosigkeit in der Eurozone und der gesamten EU verkünden. Die Weltwirtschaft hat sich zuletzt bereits abgekühlt, dies belastet die Eurozone und die exportabhängige deutsche Wirtschaft.

Steuerschätzer treffen sich - Einnahmen könnten weniger stark steigen

KIEL/BERLIN (dpa) - Unter dem Vorzeichen einer schwächeren Konjunktur kommt am Dienstag in Kiel der Arbeitskreis Steuerschätzung zusammen.



Am Donnerstag wird Finanzminister Olaf Scholz (SPD) die Ergebnisse bekanntgeben. Erwartet wird, dass die Steuereinnahmen längst nicht mehr so stark steigen wie zuletzt erwartet. Dies könnte die Debatte in der Koalition über den Kurs vor allem in der Wirtschafts- und Finanzpolitik anheizen. Während die Union umfassende Entlastungen für Unternehmen fordert, setzt die SPD auf Projekte wie die Grundrente.

Papst Franziskus besucht nach Bulgarien auch Nordmazedonien

SKOPJE (dpa) - Papst Franziskus besucht am Dienstag auf seiner Balkanreise Nordmazedonien.



Aus Bulgarien kommend, trifft er in der Hauptstadt Skopje mit Präsident Djordje Ivanov und Ministerpräsident Zoran Zaev zusammen, der als Architekt des historischen Ausgleichs mit Griechenland gilt. In dem mehrheitlich christlich-orthodoxen Land sind nur rund ein Prozent der Bevölkerung Katholiken.

Juncker zieht Bilanz - Nachfolgekandidaten in der ARD-Wahlarena

BRÜSSEL (dpa) - Gut zwei Wochen vor der Europawahl zieht der scheidende EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker am Dienstag (gegen 12.00 Uhr) eine Bilanz seiner Amtszeit.



Bei einer Pressekonferenz will er auch Vorschläge machen, was die EU in den nächsten fünf Jahren anpacken soll. Am Abend (20.15 Uhr) präsentieren sich die Spitzenkandidaten für Junckers Nachfolge, Manfred Weber und Frans Timmermans, Millionen deutschen TV-Zuschauern in der ARD-Wahlarena.

Lufthansa-Hauptversammlung mit kritischen Fragen zur Umweltbelastung

BONN/FRANKFURT (dpa) - Lufthansa-Chef Carsten Spohr muss sich bei der Hauptversammlung am Dienstag (10.00 Uhr) in Bonn zahlreichen kritischen Fragen stellen.



Der Dachverband der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre hat beantragt, den Vorstand nicht zu entlasten, weil er zu wenig gegen die zuletzt stark gestiegenen Emissionen des CO2-Gases getan habe. Spohr muss auch erklären, warum 2018 bei leicht gestiegenem Umsatz von 35,84 Milliarden Euro der Gewinn um 8 Prozent auf 2,16 Milliarden Euro gesunken ist.

Schlechte BMW-Zwischenbilanz erwartet

MÜNCHEN (dpa) - Der Autobauer BMW legt am Dienstag seinen Zwischenbericht für das erste Quartal vor - kein leichter Gang für Vorstandschef Harald Krüger und Finanzchef Nicolas Peter.



Denn der Konzern will seine Rückstellung für eine mögliche Kartellstrafe der EU-Kommission wegen der Zusammenarbeit mit anderen Autobauern bei der Abgastechnik schon im ersten Quartal verbuchen. Das dürfte die Zwischenbilanz verhageln. BMW hatte im April mit einer Belastung von «voraussichtlich über einer Milliarde Euro» kalkuliert.

Prinz Charles und Camilla starten Deutschlandbesuch

BERLIN (dpa) - Einen Tag nach der Geburt des jüngsten Enkels von Prinz Charles (70) werden der britische Thronfolger und seine Frau Camilla (71) zum Auftakt ihrer Deutschlandreise in Berlin erwartet.



Zum Programm gehören Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Am Dienstagnachmittag wollen sich Charles und Camilla am Brandenburger Tor der Öffentlichkeit zeigen. Der Deutschlandbesuch dauert bis Freitag und führt das Paar auch nach München und Leipzig.

Kramp-Karrenbauer spricht beim Festakt des Volkshochschul-Verbandes

WEIMAR (dpa) - Mit einer zweitägigen Konferenz und einem Festakt feiert der Deutsche Volkshochschul-Verband (DVV) International sein 50-jähriges Bestehen.



Eine der Festreden wird am Dienstag (18.30 Uhr) die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer in Weimar halten. Sie ist zugleich Präsidentin des Volkshochschulverbandes, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert. Außerdem wird Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) erwartet.

Entwicklerkonferenz Google I/O beginnt

MOUNTAIN VIEW (dpa) - Die Entwicklerkonferenz Google I/O beginnt am Dienstag (ab 19.00 Uhr MESZ) in Kalifornien.



Der Internet-Konzern gibt bei der Veranstaltung in seiner Heimatstadt Mountain View traditionell unter anderem einen Ausblick auf Software wie die nächste Version des meistgenutzten Smartphone-Systems Android. In diesem Jahr wird nach Medienberichten aber auch die Vorstellung einer neuen Variante des «Pixel»-Smartphones von Google sowie eines vernetzten Lautsprechers mit Display erwartet.

Startschuss für erste Elektro-Autobahn für Laster in Deutschland

LANGEN (dpa) - Die erste Elektro-Autobahn für den Güterverkehr in Deutschland geht am Dienstag (9.30 Uhr) in Hessen in Betrieb.



Auf der stark befahrenen A5 zwischen Langen/Mörfelden und Weiterstadt können Hybrid-Lastzüge im realen Verkehr über Stromabnehmer an Oberleitungen Energie tanken. Die Laster sollen wie bei Zügen an die Leitung andocken und die Batterien aufladen. In beiden Fahrtrichtungen sind auf der rechten Spur fünf Kilometer mit Oberleitungsmasten versehen.

Vater soll Frau und drei Kinder ermordet haben - Prozess beginnt

ANSBACH (dpa) - Zehneinhalb Monate nach einer tödlichen Gewalttat in einer Familie in Gunzenhausen in Bayern beginnt der Prozess gegen den Vater.



Der 31-Jährige steht von Dienstag (9.30 Uhr) an wegen vorsätzlicher Körperverletzung und vierfachen Mordes vor dem Landgericht Ansbach. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, Ende Juni 2018 seine drei schlafenden Kinder und deren Mutter, die von ihm getrennt lebende Ehefrau, erstochen zu haben.

Ermittler informieren über Kindesmissbrauch in Staufen

FREIBURG (dpa) - In einem Fall von mutmaßlichem sexuellen Missbrauch mehrerer Kinder in Staufen bei Freiburg wollen Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag (11.00 Uhr) in Freiburg Einzelheiten bekanntgeben.



Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wurde nach Angaben der Ermittler ein etwa 40 Jahre alter Mann festgenommen. Er war Betreuer von Pfadfindern und soll sich mehrfach an Kindern vergangen haben. Die Taten liegen mehrere Jahre zurück.

Klopp mit Verletzungssorgen: Liverpool braucht gegen Barça ein Wunder

LIVERPOOL (dpa) - Der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp braucht ein Fußballwunder, um zum zweiten Mal in Serie das Finale der Champions League zu erreichen.



Im Halbfinal-Rückspiel gegen den spanischen Fußballmeister FC Barcelona mit Superstar Lionel Messi müssen die Reds am Dienstag (21.00 Uhr/Sky/DAZN) eine 0:3-Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen. Wann immer Liverpool und der FC Barcelona bisher in K.o.-Spielen aufeinander trafen, kamen die Engländer weiter.

Deutsches Eishockey-Team bestreitet WM-Generalprobe gegen USA

MANNHEIM (dpa) - Deutschlands Eishockey-Nationalteam absolviert am Dienstag (19.00 Uhr) das letzte Testspiel vor dem Beginn der Weltmeisterschaft in der Slowakei.



In Mannheim trifft die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm auf den WM-Mitfavoriten USA. Angeführt wird das deutsche Team von NHL-Stürmerstar Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers. Das US-Team ist auch bei der WM deutscher Vorrundengegner. WM-Ziel ist das Erreichen des Viertelfinals.