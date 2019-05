Written by: Redaktion DER FARANG | 06/05/2019

Ermittler suchen nach Ursache für Flugzeugkatastrophe in Moskau

MOSKAU (dpa) - Nach dem Brand eines russischen Passagierjets am Moskauer Flughafen Scheremetjewo mit Dutzenden Toten suchen die Ermittler weiter nach der genauen Unfallursache.



Am Montag sollen Überlebende, Augenzeugen und Flughafenmitarbeiter befragt werden. Bislang geht die staatliche Fluggesellschaft Aeroflot davon aus, dass ein technischer Fehler den Piloten der Maschine des Typs Suchoi Superjet-100 auf dem Weg nach Murmansk im Norden Russlands zum Umkehren zwang. Am Moskauer Flughafen ging die Maschine auf dem Rollfeld in Flammen auf.

CSU-Vorstand diskutiert über Bundeswehr, Rüstung und Europas Armee

MÜNCHEN (dpa) - Kurz vor der Europawahl will sich die CSU als Unterstützer des Militärs profilieren.



In einem Positionspapier, das der Parteivorstand am Montag (10.00 Uhr) bei seiner Sitzung in München beschließen will und der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, fordern die Christsozialen den Aufbau einer europäischen Armee bis 2030. Parallel dazu soll die Bundeswehr deutlich aufgewertet werden - mit mehr Geld, mehr Anerkennung in der Gesellschaft und besserer Ausrüstung.

Zweite Abgeordneten-Gruppe stellt Organspende-Initiative vor

BERLIN (dpa) - In der Debatte um mögliche neue Regeln für Organspenden in Deutschland stellt am Montag (10.00 Uhr) eine zweite Gruppe von Bundestagsabgeordneten ihren Gesetzentwurf vor.



Die Parlamentarier um Grünen-Chefin Annalena Baerbock und die Linke-Vorsitzende Katja Kipping schlagen verbindliche regelmäßige Befragungen der Bürger vor.

Österreichs FPÖ-Chef Strache besucht Orban in Budapest

BUDAPEST (dpa) - Der österreichische Vizekanzler und Vorsitzende der rechtspopulistischen FPÖ, Heinz-Christian Strache, besucht am Montag den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban in Budapest.



Die Begegnung erfolgt nur vier Tage, nachdem der Rechtsnationalist Orban den Chef der fremdenfeindlichen Lega aus Italien, Matteo Salvini, empfangen hat.

Altmaier stellt sich Kritik an Industriestrategie

BERLIN (dpa) - Hochrangige Vertreter der deutschen Wirtschaft diskutieren am Montag (10.00 Uhr) auf einem Kongress in Berlin mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) über dessen nationale Industriestrategie.



Darin setzt er sich für eine aktivere staatliche Industriepolitik im globalen Wettbewerb ein, in wichtigen Fällen auch mit einer befristeten Beteiligung des Staates an Unternehmen. Das im Februar vorgelegte Positionspapier für die Zeit bis 2030 war in der Wirtschaft auf viel Kritik gestoßen.

Kernaussagen des Welt-Berichts zur Artenvielfalt werden vorgestellt

PARIS/BERLIN (dpa) - Ein international abgestimmtes Papier mit Kernaussagen zur globalen Artenvielfalt wird am Montag (13.00 Uhr) in Paris vorgestellt.



Die rund 40-seitige Zusammenfassung war am Samstag von den 132 Mitgliedstaaten des Weltbiodiversitätsrates (IPBES) verabschiedet worden. Der Artenvielfalt-Bericht soll einen weltweit akzeptierten Sachstand zu Lage, Problemen und möglichen Lösungen bieten - ähnlich den Papieren des Weltklimarats IPCC für den Klimawandel.

Bundespräsident Steinmeier eröffnet Digitalkonferenz re:publica

BERLIN (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet am Montag (11.15 Uhr) die re:publica in Berlin.



Die dreitägige Digitalkonferenz steht in diesem Jahr unter dem Motto «tl;dr: too long; didn't read». Damit sei die re:publica dem Kleingedruckten gewidmet, erklärten die Veranstalter. «Den Fußnoten. Der Kraft der Recherche, dem Wissen und der Kontroverse. Der Notwendigkeit und Dringlichkeit, die Themen kritisch zu hinterfragen, die polarisieren, uns spalten - oder auch vereinen.» Mit Steinmeier, der die Eröffnungsrede hält und im Anschluss noch einen Rundgang macht, kommt erstmals ein Bundespräsident auf die re:publica.

Wer zahlt nach Sturz auf Kreuzfahrtschiff?

MÜNCHEN (dpa) - Für einen folgenschweren Sturz auf einem Kreuzfahrtschiff fordert ein Passagier mindestens 10 000 Euro Schmerzensgeld.



Außerdem verlangt er Reisekosten zurück und 1539,50 Euro wegen «nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit». Am Oberlandesgericht München wird am Montag (12.30 Uhr) verhandelt, ob der Reiseveranstalter MSC Cruises der richtige Beklagte ist (Az. 17 U 2633/18).

Museumsfachleute diskutieren in Dresden über Zukunft der Museen

DRESDEN (dpa) - Wie können Museen in Zukunft Bildung vermitteln und die Besucher erreichen?



Diese Frage steht von Montag (10.00 Uhr) an im Mittelpunkt der Jahrestagung des Deutschen Museumsbundes in Dresden. Etwa 800 Fachleute wollen bis zum Mittwoch diskutieren, wie Museen stärker die Perspektive der Besucher einnehmen können.

Neuer Actionfilm: Keanu Reeves in Berlin erwartet

BERLIN (dpa) - Hollywoodstar Keanu Reeves («Matrix») soll am Montag (14.00 Uhr) in Berlin seinen neuen Actionfilm «John Wick: Kapitel 3» vorstellen.



Auch Regisseur Chad Stahelski soll zur Pressekonferenz kommen, wie die Organisatoren ankündigten. Der dritte Teil der Actionreihe kommt am 23. Mai in die deutschen Kinos.

1. FC Köln reicht in Fürth schon ein Unentschieden zum Aufstieg

FÜRTH (dpa) - Der 1. FC Köln kann am Montag (20.30 Uhr) im Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga perfekt machen.



Dem Tabellenführer würde dafür zum Abschluss des 32. Zweitliga-Spieltages bereits ein Unentschieden genügen.