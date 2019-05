Von: Redaktion DER FARANG | 03.05.19

Merkel besucht in Niger zivile EU-Mission - Einsatz für Frauenrechte

NIAMEY (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) besucht zum Abschluss ihrer Westafrika-Reise am Freitag in Niger eine zivile EU-Ausbildungsmission für Sicherheitskräfte sowie eine Einrichtung zur Stärkung der Frauenrechte.



Im Rahmen der 2012 ins Leben gerufenen EUCAP Sahel-Niger-Mission der EU sollen die nigrische Polizei, Nationalgarde und Gendarmerie aufgebaut und im Kampf gegen Organisierte Kriminalität und Terrorismus unterstützt werden.

Söder zu Gesprächen mit Bundeskanzler Kurz in Wien

WIEN (dpa) - Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Markus Söder will sich heute in Wien mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz treffen.



Ziel ist unter anderem, die Zusammenarbeit der beiden Länder und von CSU und ÖVP innerhalb der Europäischen Volkspartei weiter zu intensivieren.

SPD startet bundesweiten Europawahlkampf in Saarbrücken

SAARBRÜCKEN/LEIPZIG (dpa) - Rund drei Wochen vor der Europawahl gibt die SPD am Freitag (16.00 Uhr) in Saarbrücken ihren offiziellen Startschuss in den Wahlkampf.



Neben den Spitzenkandidaten Katarina Barley und Udo Bullmann werden unter anderem auch die Parteivorsitzende Andrea Nahles und Juso-Chef Kevin Kühnert erwartet. Auch Bundesaußenminister Heiko Maas und Bundesfinanzminister Olaf Scholz sind für den offiziellen Startschuss der Kampagne angesagt.

Bundesinnenminister Seehofer kommt zu Bürgerdialog nach Sachsen

BRANDIS (dpa) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wird am Freitag (12.00) in der Kleinstadt Brandis bei Leipzig erwartet.



Der Besuch in Sachsen ist Teil einer Deutschlandtour, die Seehofer in diesem Jahr in seiner Funktion als Heimatminister absolviert. Er will alle 16 Bundesländer bereisen.

Bund und Länder suchen Einigung zur Nachfolge des Hochschulpakts

BERLIN (dpa) - Die Wissenschaftsminister von Bund und Ländern wollen am Freitag ihre Verhandlungen über die künftige Finanzierung der Hochschulen abschließen.



Die Ergebnisse der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz sollen am Mittag in Berlin präsentiert werden (14.00 Uhr). Es geht um die Nachfolge des Hochschulpakts, des Qualitätspakts Lehre und um die Zukunft des Pakts für Forschung in Innovation.

«Fridays for Future»-Demonstration bei RWE-Hauptversammlung

ESSEN (dpa) - Die Hauptversammlung des Essener Energiekonzerns RWE ist am Freitag (10.00 Uhr) auch Ziel der Protestbewegung «Fridays for Future».



Schüler und Jugendliche aus mehreren nordrhein-westfälischen Städten wollen vor der Grugahalle für mehr Klimaschutz und ein schnelles Ende der Kohleverstromung demonstrieren.

Adidas legt Zahlen für erstes Quartal vor

HERZOGENAURACH (dpa) - Der Sportartikelhersteller Adidas legt am Freitag (7.30 Uhr) seine Geschäftszahlen für das erste Quartal vor.



Der Nike- und Puma-Rivale hat im vergangenen Jahr dank der Fußball-WM und guter Geschäfte in Nordamerika und China glänzend verdient.

BASF legt Zahlen für das erste Quartal vor - auch Hauptversammlung

LUDWIGSHAFEN (dpa) - Der Chemiekonzern BASF legt am Freitag die Geschäftszahlen für das erste Quartal vor. Zudem findet an diesem Tag (10.00 Uhr) auch die Hauptversammlung des Dax-Konzerns in Mannheim statt.



Analysten schließen nicht aus, dass unter anderem der Handelsstreit zwischen den USA und China im Auftaktquartal die Ergebnisse belastet - wie bereits im Schlussquartal 2018.

Erste Chanel-Show ohne Mitwirkung von Lagerfeld

PARIS (dpa) - Das französische Modehaus Chanel zeigt am Freitag (12.00 Uhr) in Paris die erste Kollektion, die nach dem Tod des Designers Karl Lagerfeld entstanden ist.



Die Federführung hat die neue Chefdesignerin Virginie Viard. Sie ist die Nachfolgerin von Lagerfeld.

Deutscher Filmpreis wird verliehen

BERLIN (dpa) - Wer gewinnt die goldene Lola? In Berlin wird am Freitag (17.30 Uhr) der Deutsche Filmpreis verliehen.



Mit zehn Nominierungen geht das Drama «Gundermann» über den gleichnamigen DDR-Liedermacher als Favorit ins Rennen. Der Film von Regisseur Andreas Dresen ist unter anderem als bester Spielfilm nominiert.

Berliner Theatertreffen wird mit «Hotel Strindberg» eröffnet

BERLIN (dpa) - Das Berliner Theatertreffen gilt als eines der wichtigsten Festivals der Bühnenszene.



Eine Jury hat dafür die zehn «bemerkenswertesten Inszenierungen» aus dem deutschsprachigen Raum ausgewählt und eingeladen. Eröffnet wird das Theatertreffen am Freitag (18.00 Uhr) mit «Hotel Strindberg», einer Inszenierung von Simon Stone am Burgtheater Wien und am Theater Basel.

Bestmarken für Leipzig möglich - Mainz will RB das Jubiläum verderben

LEIPZIG (dpa) - RB Leipzig kann am Freitag zum Auftakt des 32. Spieltags gleich mehrere Bestmarken aufstellen.



Mit einem Sieg beim FSV Mainz 05 (20.30 Uhr/Eurosport Player) wäre RB der erste Fußball-Bundesligist mit acht Auswärtserfolgen nacheinander zu Beginn eines Jahres.

Deutscher Fußball-Bund beginnt mit dem Bau der Akademie in Frankfurt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) beginnt am Freitag (13.00 Uhr) mit dem Bau seiner Akademie in Frankfurt am Main.



Zum Spatenstich auf dem ehemaligen Gelände der Galopprennbahn im Stadtteil Niederrad werden neben den beiden Vizepräsidenten Reinhard Rauball und Rainer Koch auch der für die Akademie zuständige DFB-Direktor Oliver Bierhoff und Generalsekretär Friedrich Curtius erscheinen.

Bambergs Basketballer im Halbfinale der Champions League gefordert

ANTWERPEN (dpa) - Im Kampf um den Titel in der Champions League treffen die Basketballer von Brose Bamberg im Halbfinale am Freitag (18.30 Uhr) auf Virtus Bologna.



Die Franken wollen beim Final-Four-Turnier in Antwerpen als fünfter deutscher Verein einen europäischen Titel gewinnen. Im zweiten Halbfinale trifft Gastgeber Antwerpen auf Teneriffa.

Zverev und Kohlschreiber kämpfen in München um Halbfinale

MÜNCHEN (dpa) - Mit Alexander Zverev und Philipp Kohlschreiber kämpfen zwei Deutsche beim Münchner Tennis-Turnier um den Einzug ins Halbfinale.



Der an Nummer eins gesetzt Zverev trifft am Freitag (nicht vor 13.30 Uhr) auf den Chilenen Cristian Garin. Zverev ist Weltranglisten-Dritter und hat die mit 524 340 Euro dotierte Sandplatzveranstaltung in den vergangenen beiden Jahren gewonnen.