Von: Redaktion DER FARANG | 02.05.19

Merkel besucht Bundeswehrsoldaten im Norden Malis

OUAGADOUGOU/GAO (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will am zweiten Tag ihres Westafrika-Besuches die in der UN-Stabilisierungs-Mission Minusma eingesetzten Bundeswehrsoldaten im Norden Malis besuchen.



Zum Abschluss ihres Aufenthalts in der Hauptstadt von Burkina Faso, Ouagadougou, plant die Kanzlerin zuvor noch eine Diskussion mit Studenten und ein Treffen mit Vertretern der Zivilgesellschaft. Am frühen Donnerstagnachmittag (MESZ) will Merkel ins nordmalische Gao fliegen. Noch am Abend will die Kanzlerin schließlich nach Niamey, die Hauptstadt von Niger, weiterreisen.

Italienischer Innenminister Salvini besucht Orban in Budapest

BUDAPEST (dpa) - Der italienische Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini besucht am Donnerstag den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban in Budapest.



Dem Vernehmen nach will Salvini seinen Gastgeber über sein geplantes europäisches Bündnis von Rechts-Außen-Parteien informieren, dem sich auch die deutsche AfD anschließen will.

Brexit-Frust dominiert britische Kommunalwahlen

LONDON (dpa) - In großen Teilen Englands und Nordirlands werden am Donnerstag Kommunalwahlen abgehalten - die Urnengänge gelten als Stimmungsbarometer angesichts des Brexit-Frusts in Großbritannien.



Für die Konservative Partei von Premierministerin Theresa May wird mit großen Verlusten gerechnet. Die Wahllokale sind von 8.00 Uhr (MESZ) bis 23.00 Uhr geöffnet. Mit ersten Ergebnissen wird frühestens am Freitag gegen 1.00 Uhr am frühen Morgen gerechnet.

Volkswagen legt Geschäftszahlen vor

WOLFSBURG (dpa) - Der Autokonzern Volkswagen legt am Donnerstag seine Geschäftszahlen für das erste Quartal vor.



Zwar seien die Auslieferungszahlen im ersten Quartal «nicht so berauschend» ausgefallen, sagte NordLB-Analyst Frank Schwope. Allerdings werde das zweite Halbjahr deutlich stärker sein. Hintergrund sei die «katastrophale» zweite Jahreshälfte 2018, als wegen der Schwierigkeiten mit dem neuen Abgas- und Verbrauchsprüfstandard WLTP viele Autos nicht ausgeliefert werden konnten. Auch habe sich das China-Geschäft spürbar abgeschwächt.

EU und USA wollen Flüssiggaslieferungen nach Europa voranbringen

BRÜSSEL (dpa) - Die EU-Kommission will am Donnerstag mit der US-Regierung den Import von amerikanischem Flüssiggas vorantreiben.



Bei einer Konferenz in Brüssel sollen Energiekommissar Miguel Arias Cañete und US-Energieminister Rick Perry Einzelheiten besprechen. Perry plant zudem die Unterzeichnung zweier Lieferverträge. Hintergrund ist eine Vereinbarung von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und US-Präsident Donald Trump vom Juli 2018.

Grünen-Fraktion trifft sich zur Klausur

POTSDAM (dpa) - Die Grünen im Bundestag beginnen am Donnerstag (13.30 Uhr) eine zweitägige Klausur in Potsdam.



Die Abgeordneten wollen sich am ersten Tag unter anderem mit der Rolle Chinas und den Folgen für Europa sowie mit dem Klimaschutz befassen.

Fresenius berichtet über Start ins Jahr

BAD HOMBURG (dpa) - Der Medizintechnik-Konzern Fresenius und seine Dialysetochter Fresenius Medical Care legen am Donnerstag ihre Zahlen für das erste Quartal vor.



Fresenius-Chef Stephan Sturm hat 2019 bereits zu einem Übergangsjahr erklärt, das trotz anziehender Erlöse nur stagnierende Ergebnisse bringen werde.

Scooter, Skateboards und Kleinstwagen: Messe zeigt Zukunfts-Mobilität

HANNOVER (dpa) - Ob E-Tretroller, E-Skateboard, E-Bike oder E-Kleinstwagen - elektrische Leichtfahrzeuge sollen den Verkehr in Städten verändern.



Eine neue Messe in Hannover bietet eine Plattform für die Hersteller dieser Geräte - eröffnet wird die «Micromobility Expo» am Donnerstag (9.00 Uhr) auf dem Messegelände in Hannover. Die Ausstellung will umweltfreundliche Lösungen für den Verkehr vor allem in Großstädten zeigen.

Macron und Mattarella gedenken des Künstlers Leonardo da Vinci

AMBOISE (dpa) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron empfängt am Donnerstag (11.30 Uhr) seinen italienischen Amtskollegen Sergio Mattarella, um gemeinsam des Universalkünstlers Leonardo da Vinci zu gedenken.



Der Schöpfer der weltberühmten Mona Lisa, der aus der Toskana stammte, war vor 500 Jahren in Amboise an der Loire gestorben.

Gesellschaft für deutsche Sprache gibt beliebteste Babynamen bekannt

WIESBADEN (dpa) - Welche Vornamen geben Eltern ihren Neugeborenen am häufigsten?



Dieser Frage geht die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) jedes Jahr nach und veröffentlicht am Donnerstag (10.00 Uhr) die aktuelle Liste der beliebtesten Babynamen 2018. Dafür wurden Daten von über 700 Standesämtern mit insgesamt mehr als einer Million Erst- und Zweitnamen ausgewertet.

Frankfurt geht mit Zuversicht in den Halbfinal-Hit gegen Chelsea

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurt geht mit großer Zuversicht ins Halbfinal-Hinspiel der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr) gegen den FC Chelsea. Der Fußball-Bundesligist stand vor 39 Jahren zuletzt in der Vorschlussrunde eines europäischen Wettbewerbs.

Tennis in München: Kohlschreiber und Molleker im Achtelfinal-Einsatz

MÜNCHEN (dpa) - Die Tennisprofis Philipp Kohlschreiber und Rudi Molleker wollen am Donnerstag Titelverteidiger Alexander Zverev ins Viertelfinale des ATP-Turniers in München folgen.



Der dreimalige Turniersieger Kohlschreiber muss gegen Karen Chatschanow aus Russland antreten, Molleker trifft auf den Spanier Roberto Bautista Agut.