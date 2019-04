Von: Redaktion DER FARANG | 22.04.19

Suche nach Motiven für Anschlagsserie in Sri Lanka

COLOMBO (dpa) - Nach der verheerenden Anschlagsserie auf christliche Kirchen und Hotels mit mehr als 200 Toten in Sri Lanka geht die Suche nach Motiven am Montag weiter.



Zwar gab es nach Polizeiangaben 13 Festnahmen, es bekannte sich jedoch zunächst niemand zu den Angriffen. Bei den Explosionen waren am Ostersonntag nach Polizeiangaben mindestens 215 Menschen getötet worden, darunter auch mehr als 30 Ausländer aus mehreren Ländern. Rund 450 Verletzte wurden am Abend noch in Krankenhäusern behandelt. Die deutsche Botschaft in Sri Lanka steht nach Angaben von Außenminister Heiko Maas mit den lokalen Behörden in Kontakt und bemüht sich um Aufklärung, ob auch Deutsche betroffen sind.

Friedensbewegung schließt Ostermärsche ab

BERLIN (dpa) - Mit Kundgebungen und Aktionen in mehreren Städten schließt die Friedensbewegung am Montag die diesjährigen Ostermärsche ab.



So will sie etwa im rheinland-pfälzischen Büchel, wo nach Expertenschätzung noch etwa 20 US-Atombomben auf einem Fliegerhorst stationiert sind, unter dem Motto «Atomwaffen abrüsten statt aufrüsten» protestieren. Veranstaltungen sind auch in Darmstadt, Hamburg, Offenbach und Frankfurt geplant.

Tausende Demonstranten gegen Suedlink-Stromtrasse erwartet

LAUCHRÖDEN/GARBSEN (dpa) - Die umstrittene Suedlink-Stromtrasse mobilisiert Menschen in mehreren Bundesländern zu Protesten.



Am Montag (14.00 Uhr) werden dazu Tausende aus Thüringen, Hessen und Bayern im thüringischen Lauchröden erwartet. Im niedersächsischen Garbsen (13.00 Uhr) wollen Trassengegner mit einer Rad-Sternfahrt protestieren.

Eintracht Frankfurt in Wolfsburg unter Druck

WOLFSBURG (dpa) - Im Kampf um den erstmaligen Einzug in die Champions League steht Eintracht Frankfurt beim VfL Wolfsburg unter Druck.



In der Partie am Ostermontag (20.30 Uhr) müssen die Hessen unbedingt punkten, um die Konkurrenz auf Abstand zu halten.

Wider den Heimfluch: Mannheim empfängt München zum dritten DEL-Finale

MANNHEIM (dpa) - Im Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kämpfen die Adler Mannheim und der EHC Red Bull München am Ostermontag (14.00 Uhr/Magenta Sport) um die Führung in der Best-of-Seven-Serie.



Nach zwei Duellen steht es 1:1, beide Mannschaften haben bislang ihre Auswärtspartien gewonnen. Nach einem hart erkämpften 3:0 am Samstag in München will Mannheim den Schwung nutzen. Der Titelverteidiger aus Bayern muss seine Chancenverwertung verbessern, um gegen starke Adler zu bestehen.