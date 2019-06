Von: Redaktion DER FARANG | 01.06.19

Neue Regeln gegen Missbrauch in katholischer Kirche treten in Kraft

ROM (dpa) - Die neuen Regeln von Papst Franziskus im Kampf gegen sexuellen Missbrauch in der Kirche treten am Samstag in Kraft.



Sie gelten für die gesamte katholische Weltkirche. Verdachtsfälle von Missbrauch müssen nun unverzüglich innerhalb der Kirche gemeldet werden. Zudem schreibt der Vatikan allen Bistümern vor, binnen eines Jahres leicht zugängliche Anlaufstellen für Anzeigen einzurichten. Die Regeln sollen zunächst drei Jahre getestet werden.

Rund 2000 Teilnehmer bei Al-Kuds-Marsch in Berlin erwartet

BERLIN (dpa) - Etwa 2.000 Teilnehmer werden am Samstag (14.00 Uhr) zum geplanten Al-Kuds-Marsch radikal-islamischer Gruppen in Berlin erwartet.



Ein breites Bündnis aus Parteien, Gruppen und Initiativen hat zu Gegenprotesten aufgerufen. Wie eine Polizeisprecherin sagte, sind zwei Demonstrationen mit jeweils 400 Teilnehmern angemeldet. Am Al-Kuds-Tag, der am Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan liegt, ruft der Iran jedes Jahr zur Eroberung Jerusalems auf.

Papst Franziskus besucht Hochburgen tiefer Gläubigkeit in Rumänien

BUKAREST (dpa) - Papst Franziskus besucht am zweiten Tag seiner Rumänienreise am Samstag die Katholiken im Nordosten des Landes und in Siebenbürgen.



Zunächst ist ein Abstecher nach Iasi im Nordosten geplant, zur Besichtigung der neuen, modernistischen katholischen Kathedrale «Sankt Maria Königin». Diese Region gilt als ganz besonders konservativ religiös geprägt von der rumänisch-orthodoxen Kirche, deren radikale Anhänger den Katholizismus für einen Irrglauben halten. Anschließend fliegt Franziskus zum katholischen Wallfahrtsort Sumuleu Ciuc (Csíksomlyó), einem Teil Siebenbürgens, in dem die ethnischen Ungarn dominieren.

Spahn eröffnet in Kiel bundesweiten «Tag der Organspende»

KIEL (dpa) - Der bundesweite Tag der Organspende wird am Samstag (10.00 Uhr) in Kiel eröffnet. Ein Grußwort will unter anderem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprechen.



In Deutschland warten derzeit fast 10.000 Menschen auf ein neues Organ. Unter dem Motto «Richtig. Wichtig. Lebenswichtig.» können sich Interessierte in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt zum Thema Organspende informieren und aufklären lassen.

Schlammschlacht im Vorstand überschattet AfD-Landesparteitag

STUTTGART (dpa) - Der AfD-Landesparteitag in Baden-Württemberg steht im Zeichen einer heftigen Schlammschlacht im Vorstand.



Die Mehrheit von sieben Vorstandsmitgliedern um Landeschef Bernd Gögel steht dabei gegen den Co-Sprecher Dirk Spaniel und Schatzmeister Frank Kral. Seit Tagen kursieren Dokumente und Erklärungen, in denen sich beide Seiten üble Vorwürfe machen. Es geht um Intrigen, eine Schmäh-Mail, rüden Umgangston, um zu hohe Telefonrechnungen und Alleingänge.

Entscheidung bei Mülheimer Theatertagen - Jury diskutiert öffentlich

MÜLHEIM (dpa) - Bei den Mülheimer Theatertagen wird am Samstagabend (ab 20.45 Uhr) entschieden, wer in diesem Jahr den renommierten Dramatikerpreis erhält.



Direkt nach der Aufführung des Stücks «Mitwisser» der jungen Autorin Enis Maci wird nach öffentlicher Debatte der Gewinner oder die Gewinnerin von der Jury gekürt. Nominiert sind insgesamt acht junge, seit Februar vergangenen Jahres uraufgeführte Stücke. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert.

Österreichischer Schlagersänger Andreas Gabalier beginnt Stadiontour



FRANKFURT/MAIN (dpa) - Mit einer Stadiontour durch sieben große Städte in Deutschland feiert der österreichische Musiker Andreas Gabalier sein zehntes Jubiläum.



Das erste der Konzerte geht am Samstag in Frankfurt am Main über die Bühne (Beginn Vorgruppe 18.00 Uhr). Zu den großen Hits des selbst ernannten «Volks-Rock'n'-Rollers» gehören Titel wie «Hulapalu» oder «I sing a Liad für di».

Klopp und der FC Liverpool im Champions-League-Finale der Favorit

MADRID (dpa) - Jürgen Klopp und sein FC Liverpool wollen am Samstagabend in Madrid die Champions League gewinnen.



Der Verein des deutschen Trainers ist im Endspiel gegen den englischen Premier-League-Rivalen Tottenham Hotspur der klare Favorit. Anpfiff im Stadion von Atletico Madrid ist um 21.00 Uhr (Sky und DAZN). Klopp und Liverpool fehlt seit Beginn ihrer Zusammenarbeit im Oktober 2015 nur noch ein bedeutender Titel.

Zverev, Struff und Petkovic wollen ins Achtelfinale der French Open

PARIS (dpa) - Die deutschen Tennisprofis Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff und Andrea Petkovic haben am Samstag die Chance auf den Achtelfinal-Einzug bei den French Open.



Der an Position fünf eingestufte Zverev bekommt es im ersten Spiel des Tages (11.00 Uhr/Eurosport) mit dem Serben Dusan Lajovic zu tun. Struff trifft auf den an Nummer 13 gesetzten Kroaten Borna Coric, Petkovic auf die Weltranglisten-Achte Ashleigh Barty aus Australien.