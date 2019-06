Von: Redaktion DER FARANG | 03.06.19

SPD-Vorstand berät über Weg nach Nahles-Rücktritt

BERLIN (dpa) - Nach der Rücktrittsankündigung von SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles berät der Parteivorstand am Montag (10.00 Uhr) über die nächsten Schritte.

Bei dem Treffen will Nahles auch offiziell ihren Rücktritt als Parteichefin erklären. An der Parteispitze soll es voraussichtlich zunächst eine Übergangslösung geben - dafür ist die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer im Gespräch.

Merkel bei Treffen der Unionsfraktionschefs erwartet

WEIMAR (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Montag beim Treffen der Unionsfraktionschefs von Bund und Ländern in Weimar (ab 09.30 Uhr) erwartet.

Im Fokus steht bei der bis Dienstag gehenden Konferenz die Klimapolitik. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte zuletzt Defizite ihrer Partei in der Klimapolitik eingeräumt. Zur Konferenz der Unionsfraktionschefs wurde am Montag auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erwartet.

Trump zu Staatsbesuch in Großbritannien - Große Proteste erwartet

LONDON (dpa) - US-Präsident Donald Trump wird ab Montag zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien erwartet.

Am Montag ist zunächst ein zeremonielles Programm mit Mitgliedern des Königshauses geplant. Der Präsident und First Lady Melania Trump werden feierlich im Buckingham-Palast empfangen und dort unter anderem mit der Queen zu Mittag essen. Für den Abend ist ein Staatsbankett angesetzt.

Apple gibt bei Entwicklerkonferenz WWDC Ausblick auf neue Software

SAN JOSE (dpa) - Apple beginnt am Montag seine Entwicklerkonferenz WWDC. Dabei gibt der Konzern App-Entwicklern und Nutzern einen Ausblick auf neue Software für iPhone, iPad und Mac-Computer.

In diesem Jahr wird laut Medienberichten die Computer-Uhr Apple Watch mit einem eigenen App Store unabhängiger vom iPhone. Apple-Chef Tim Cook eröffnet die Konferenz in San Jose um 19.00 Uhr MESZ.

Tag der deutschen Industrie beginnt - Estnische Präsidentin spricht

BERLIN (dpa) - In Berlin beginnt am Montag (17.00 Uhr) der Tag der deutschen Industrie. Eine Rede hält unter anderem die Präsidentin Estlands, Kersti Kaljulaid.

Der Chef der ÖVP in Österreich, Sebastian Kurz, hatte seine Teilnahme zuvor abgesagt. Am Dienstag erwartet der Industrieverband BDI dann unter anderem Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Schwedische Justiz verhandelt über Haftbefehl gegen Assange

UPPSALA (dpa) - Vor dem Bezirksgericht im schwedischen Uppsala wird am Montag über einen möglichen Haftbefehl gegen Wikileaks-Gründer Julian Assange wegen des Verdachts der Vergewaltigung verhandelt.

Wenn das Gericht den Weg dafür freimacht, will die Staatsanwaltschaft einen europäischen Haftbefehl ausstellen, um eine Auslieferung von Assange an Schweden zu erreichen. Dem 47-Jährigen wird vorgeworfen, 2010 eine Frau in Schweden vergewaltigt zu haben.

Betriebsversammlung soll Betriebsratswahl bei Würth in Gang bringen

KÜNZELSAU (dpa) - Zeitenwende beim Schraubenhändler Würth: Am Montag (13.00 Uhr) soll bei einer Betriebsversammlung die erste Betriebsratswahl angestoßen werden.

Dort wird der Wahlvorstand gewählt, der in den kommenden Wochen die Abstimmung über die Mitglieder des neuen Gremiums organisiert. Damit bekommt die Adolf Würth GmbH & Co KG mit 7200 Beschäftigten erstmals einen Betriebsrat.

Vater soll seine beiden Töchter getötet haben - Urteil erwartet

DRESDEN (dpa) - Gegen einen Mann, der in Dresden seine beiden Töchter umgebracht haben soll, wird an diesem Montag (16.00 Uhr) das Urteil erwartet.

Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass er die drei und sechs Jahre alten Mädchen im Juli 2018 heimtückisch und grausam in seiner Wohnung im Plattenbauviertel Gorbitz getötet hatte. Der 56-Jährige ist vor dem Landgericht wegen zweifachen Mordes angeklagt.

Urteil erwartet nach Schüssen auf Rockerboss auf St. Pauli

HAMBURG (dpa) - In einem Prozess um Schüsse auf einen Rockerboss auf St. Pauli will das Landgericht Hamburg an diesem Montag (11.00 Uhr) sein Urteil verkünden.

Bei der Tat in der Nacht zum 27. August vergangenen Jahres waren auf den Hells-Angels-Rocker fünf Schüsse abgegeben worden, als er mit seinem weißen Bentley vor einer Ampel am Millerntor hielt. Der 38-Jährige wurde lebensgefährlich an Kopf und Oberkörper verletzt und ist seitdem querschnittsgelähmt.

«Audi-Bande»: Mutmaßliche Geldautomaten-Gangster vor Gericht

DÜSSELDORF (dpa) - Drei mutmaßliche Gangster einer sogenannten «Audi-Bande» stehen ab diesem Montag (10.00 Uhr) in Düsseldorf vor dem Landgericht.

Sie sollen reihenweise Geldautomaten gesprengt haben. Die 26, 28 und 31 Jahre alten Angeklagten sind Niederländer. Ihnen wird schwerer Bandendiebstahl und das Herbeiführen von Sprengstoffexplosionen vorgeworfen.

FIFA beginnt Wahlwoche mit Council-Sitzung - Deutsche als Zuschauer

PARIS (dpa) - Zwei Tage vor der erwarteten Wiederwahl von FIFA-Chef Gianni Infantino startet der Fußball-Weltverband in Paris in seine Kongress-Woche.

Zum Auftakt trifft sich das FIFA-Council am Montag erstmals ohne den zurückgetretenen ehemaligen DFB-Chef Reinhard Grindel. Beim Meeting des wichtigen Gremiums in der französischen Hauptstadt besprechen die Funktionäre vornehmlich Formalien.

Zverev und Struff bestreiten Achtelfinals bei den French Open

PARIS (dpa) - Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff bestreiten am Montag ihre Achtelfinal-Partien bei den French Open.

Der Weltranglisten-Fünfte Zverev trifft im zweiten Match des Tages (ca. 13.00 Uhr/Eurosport) im zweitgrößten Stadion auf den an Nummer neun gesetzten Italiener Fabio Fognini. Struff bekommt es zur gleichen Zeit auf dem 15.000 Zuschauer fassenden Center Court mit dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic zu tun.

Deutsche Fußballerinnen starten in WM-Unternehmen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die deutschen Fußballerinnen starten am Montag ihre Reise zur Weltmeisterschaft in Frankreich.

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft sich zunächst um 13.00 Uhr in Frankfurt am Main, ehe es drei Stunden später mit dem Flugzeug Richtung Rennes geht. Dort wird die DFB-Auswahl vor dem Auftaktspiel gegen China am 8. Juni Quartier beziehen.